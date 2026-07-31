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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı olmak isteyenler dikkat: Milyonluk hayalin sıradaki durağı Karadeniz!

Türkiye'nin dört bir yanında yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için yolculuğunu sürdüren Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta rotasını Karadeniz'e çeviriyor.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı olmak isteyenler dikkat: Milyonluk hayalin sıradaki durağı Karadeniz!

Bilgisine güvenen ve milyonluk hayaline ilk adımı atmak isteyen adaylar, Trabzon ve Rize'de gerçekleştirilecek ön mülakatlarda yarışmaya katılma şansı yakalayacak.

Kim Milyoner Olmak İster? ekibi, 1 Ağustos Cumartesi Trabzon'da, 2 Ağustos Pazar ise Rize'de adaylarla yüz yüze mülakat gerçekleştirecek.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

TRABZON

1 Ağustos Cumartesi

Yer: Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi

Saat: 12.00 – 19.00

RİZE

2 Ağustos Pazar

Yer: Gençlik ve Spor Bakanlığı Rize Gençlik Merkezi

Saat: 12.00 – 19.00

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı olmak isteyenler dikkat: Milyonluk hayalin sıradaki durağı Karadeniz!-3

Mülakat Takvimi

1 Ağustos Cumartesi – Trabzon

2 Ağustos Pazar – Rize

5 Ağustos Çarşamba – Erzurum

7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa

9 Ağustos Pazar – Gaziantep

Bilgisine güvenen, kendini ekran karşısında denemek isteyen ve unutulmaz bir deneyim yaşamayı hayal eden herkes seçmelere katılabilir.

Belki de bir sonraki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı siz olacaksınız.

Başvuru ve detaylı bilgi:

www.atv.com.tr/kimmilyonerolmakister

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