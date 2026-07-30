Altı Üstü İstanbul’a damga vuran sahne: Alina'nın derdi de dermanı da Sado oldu!

İlk bölümden bu yana böğürtlene olan düşkünlüğüyle dikkat çeken Sado, bu kez Alina'ya kendi elleriyle böğürtlenli çay hazırladı. Ancak Sado'nun iyi niyetle yaptığı ikram, Alina için beklenmedik bir tehlikeye dönüştü. Böğürtlene alerjisi olan Alina, çayı içtikten kısa süre sonra fenalaşınca büyük panik yaşandı. Altı Üstü İstanbul’da Sado’nun böğürtlen ikramı

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.) Yaşananların sorumlusu gibi görünen Sado, bu kez Alina'nın hayatını kurtaran kişi oldu. Alina'nın çantasından çıkardığı alerji iğnesini zaman kaybetmeden uygulayan Sado, yeniden nefes almasını sağladı. Böylece Alina'nın hem derdi hem de dermanı yine Sado oldu.