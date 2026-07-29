Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği "Hamal", uzun bir ön hazırlık sürecinin ardından sete çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin özgün hikayesi Oktay Kaynarca imzası taşırken, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.

(Görüntüler Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak dizi için kostüm tasarımlarından sanat çalışmalarına, özel olarak tasarlanan mekânlardan teknik hazırlıklara kadar her ayrıntı titizlikle planlanıyor. İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek çekimler öncesinde ekip, dizinin dünyasını en ince ayrıntısına kadar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.