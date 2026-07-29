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atv’nin merakla beklenen dizisi "Hamal" sete hazırlanıyor: Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde!

KYN Yapım imzasını taşıyan ve yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Hamal" için uzun süren ön hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yeni sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olmaya aday dizinin çekimlerinin Eylül ayında başlaması planlanıyor.

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atv’nin merakla beklenen dizisi "Hamal" sete hazırlanıyor: Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde!

Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği "Hamal", uzun bir ön hazırlık sürecinin ardından sete çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin özgün hikayesi Oktay Kaynarca imzası taşırken, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.

(Görüntüler Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)(Görüntüler Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak dizi için kostüm tasarımlarından sanat çalışmalarına, özel olarak tasarlanan mekânlardan teknik hazırlıklara kadar her ayrıntı titizlikle planlanıyor. İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek çekimler öncesinde ekip, dizinin dünyasını en ince ayrıntısına kadar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

atv’nin merakla beklenen dizisi "Hamal" sete hazırlanıyor: Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde!-3

OKTAY KAYNARCA VE FAHRİYE EVCEN BAŞROLDE

Türk televizyonlarının usta oyuncularından Oktay Kaynarca, dizide "Hamal Kemal" karakterine hayat verirken, uzun bir aranın ardından setlere dönen Fahriye Evcen ise "Hayat" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

İntikam, aşk ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği sürükleyici atmosferiyle dikkat çekecek "Hamal", yeni sezonda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

atv’nin merakla beklenen dizisi "Hamal" sete hazırlanıyor: Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde!-4

GÜÇLÜ KADROYA YENİ İSİMLER KATILMAYA DEVAM EDİYOR

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Zeynep Kankonde (Varmısın Adile), Hakan Karsak (Bülbül Yusuf), Taylan Meydan (Ünlü Ünal) ve İpek Erdem (Afet) yer alıyor.

Cast çalışmaları tüm hızıyla devam eden diziye önümüzdeki günlerde birbirinden sürpriz isimlerin katılması bekleniyor.

atv’nin merakla beklenen dizisi "Hamal" sete hazırlanıyor: Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde!-5

Kadro / Görev

İsim / Kurum

Yapım

KYN Yapım

Yapımcılar

Oktay Kaynarca – Onur Kaynarca

Yönetmen

Mustafa Şevki Doğan

Özgün Hikaye

Oktay Kaynarca

Proje Tasarım ve Senaryo

Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim, Bilge Kurban (Catchy Film Yazı Ekibi)

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