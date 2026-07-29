Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde 14 numaralı kutuyla yarışan Altan Akbaş, altıncı turda gelen 225 bin TL'lik teklifi kabul etti. Kırmızı butona uzanan yol boyunca stüdyoda yüksek ödül gerilimi de vardı, Altan'ın taklitleriyle yükselen kahkahalar da... Altan'ın en büyük korkusu yarışmadan eli boş ayrılmaktı. Üstelik son karara gelindiğinde para ağacının bir tarafında 500 bin ve 750 bin TL, diğer tarafında ise 5 bin ve 10 bin TL kalmıştı.

Esra Erol'un isteğini geri çevirmeyen genç yarışmacı stüdyoda taklit rüzgarı estirdi. KUTULARI EZBERLEYEN İSİM BU KEZ 14 NUMARADAYDI Esra Erol'un "Altan geliyor" anonsuyla stüdyoya giren genç yarışmacı, alkışlar arasında yerine geçti. O güne kadar kutuları en yakından takip eden, en çok tahmin yapan ve her turu analiz eden isimlerden biriydi. Bu kez hesap yapma sırası kendisine gelmişti. "Hazırım" dese de heyecanını gizleyemeyen Altan, ilk anlarda ne yapacağını tam olarak bilmediğini söyledi. 14 numaralı kutuyla yarışan Altan, ilk turlarda 2 milyon TL, 3 milyon TL ve iki adet 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybetmesine rağmen moralini bozmadı. 4. turdan itibaren peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunu lehine çevirmeyi başaran Altan, 5. turda 1 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla zor bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Buna rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen genç yarışmacı, 6. turda Tuğçe ve Mete'nin kutularından 25.000 TL ve 50.000 TL çıkarmayı başararak elindeki şansı korudu.