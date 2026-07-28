Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde 14 numaralı kutuyla yarışan Altan Akbaş, altıncı turda gelen 225 bin TL'lik teklifi kabul etti. Kırmızı butona uzanan yol boyunca stüdyoda yüksek ödül gerilimi de vardı, Altan'ın taklitleriyle yükselen kahkahalar da...

Altan'ın en büyük korkusu yarışmadan eli boş ayrılmaktı. Üstelik son karara gelindiğinde para ağacının bir tarafında 500 bin ve 750 bin TL, diğer tarafında ise 5 bin ve 10 bin TL kalmıştı.