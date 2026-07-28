Esra Erol istedi Altan Akbaş taklit yeteneğini konuşturdu! Sevilen yarışmacı dayısının tavsiyesiyle büyük bir riskten döndü
Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da bu kez hem bol kahkaha hem de nefes kesen bir strateji vardı. Kutuları yakından analiz etmesiyle bilinen Altan Akbaş, yetenekli taklitleriyle stüdyoyu kırıp geçirirken, finalde aldığı kararla gecenin kazananı oldu. Kendi kutusundan çıkan sürpriz ise stüdyoda yüzleri güldürdü.
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde 14 numaralı kutuyla yarışan Altan Akbaş, altıncı turda gelen 225 bin TL'lik teklifi kabul etti. Kırmızı butona uzanan yol boyunca stüdyoda yüksek ödül gerilimi de vardı, Altan'ın taklitleriyle yükselen kahkahalar da...
Altan'ın en büyük korkusu yarışmadan eli boş ayrılmaktı. Üstelik son karara gelindiğinde para ağacının bir tarafında 500 bin ve 750 bin TL, diğer tarafında ise 5 bin ve 10 bin TL kalmıştı.
KUTULARI EZBERLEYEN İSİM BU KEZ 14 NUMARADAYDI
Esra Erol'un "Altan geliyor" anonsuyla stüdyoya giren genç yarışmacı, alkışlar arasında yerine geçti. O güne kadar kutuları en yakından takip eden, en çok tahmin yapan ve her turu analiz eden isimlerden biriydi.
Bu kez hesap yapma sırası kendisine gelmişti. "Hazırım" dese de heyecanını gizleyemeyen Altan, ilk anlarda ne yapacağını tam olarak bilmediğini söyledi.
BASKETBOL HAYALİ SAKATLIKLA YARIM KALDI
Trabzon doğumlu ve aslen Kahramanmaraşlı olan Altan'ın ilk tutkularından biri resimdi. Güzel Sanatlar Lisesi'nde okurken basketbolla tanışması ise hayatında yeni bir sayfa açtı.
Kısa sürede gelişen Altan, Samsun'daki bir spor kulübünden teklif aldı. Aynı şehirde Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri okumaya başladı. Ancak yaşadığı sakatlık, profesyonelliğe uzanan yolunu durdurdu.
Tedavisinin ardından sahaya dönmeyi denedi. İlk antrenmanda aynı sorun yeniden ortaya çıkınca basketbolu bırakmak zorunda kaldı.
Altan'ın önüne bu kez modellik çıktı. Katıldığı yarışmada ikinci olan genç isim, üniversite eğitimini sürdürürken profesyonel olarak modellik yapmaya başladı.
İHSAN TAKLİDİ GERİLİMİ KAHKAHAYA ÇEVİRDİ
Kutuların yarattığı baskı yükselirken Esra Erol, Altan'ın eğlenceli yönünü ortaya çıkardı. Taklit yeteneğiyle tanınan Altan'dan İhsan'ı canlandırmasını istedi.Altan Akbaş'ın taklitleri Var Mısın Yok Musun'a damga vurdu
Altan önce, yüksek tutarlı bir kutu açıldıktan sonra İhsan'ın yaptığı motivasyon konuşmasını taklit etti:
"Abla üzülme. Orada iki tane 5 milyon daha var."
Ardından İhsan'ın kendisine hal ve hatır sorulduğunda verdiği neşeli yanıtı canlandırdı. Taklidin gerçeğine benzemesi stüdyoda alkış ve kahkaha getirdi.
FEYZANUR'UN BAKIŞLARI DA TAKLİTTEN KAÇAMADI
Altan'ın sıradaki taklidi Feyzanur oldu. Onun duruşunu ve bakışlarını canlandıran Altan, sık sık kullandığı "Altan, ne haber?" sözünü de aynı tonla söyledi.
Feyzanur, Altan'a zaman zaman vurduğunu itiraf edince genç yarışmacı, "Ben her halini seviyorum" karşılığını verdi. İkili arasındaki sıcak diyalog stüdyodaki havayı iyice yumuşattı.
YENİ YARIŞMACI TARİFİ STÜDYOYU KARIŞTIRDI
Esra Erol'un, "Altan gidince seni kim koruyacak?" sözleri üzerine Feyzanur yeni gelecek yarışmacı için tarif vermeye başladı.
Uzun boylu, mavi gözlü ve bebek yüzlü birinin gelebileceğini söyleyen Feyzanur, sarışın ya da esmer olması konusunda seçici davranmadı. Bunun bir eş adayı değil, yeni yarışmacı olacağı hatırlatılınca da espriyi sürdürdü.
Mete'nin "Uzun boylu gelmesin, ben gözümü koruyamıyorum" çıkışı ise stüdyoda yeni bir kahkaha dalgası başlattı.
DÖRT TUTAR ARASINDA BÜYÜK UÇURUM VARDI
Eğlenceli anların ardından oyun yeniden ciddileşti. Altan, altıncı turda 25 bin ve 50 bin TL'lik iki sarı kutuyu açtırdı.
Para ağacında kalan tablo oldukça keskindi. Bir tarafta 5 bin ve 10 bin TL duruyordu. Diğer tarafta ise 500 bin ve 750 bin TL vardı.
Banka, 14 numaralı kutuyu satın almak için 225 bin TL teklif etti. Bu para, Altan'ın modellik kariyerindeki hedefi için de önem taşıyordu. Genç yarışmacı, kendisi gibi uzun boylu kişilere yönelik bir marka kurmak istiyordu.
DAYISININ HESABI RİSKİ GÖRÜNÜR HALE GETİRDİ
Altan karar vermeden önce babasının ve dayısının düşüncesini aldı. Dayısı, oyunda iki düşük ve iki yüksek tutar kaldığını hatırlattı.
Açılacak kutulardan birinin 500 bin ya da 750 bin TL olması halinde yeni teklifin 225 bin TL'yi geçmeyebileceğini söyledi. Bu nedenle Altan'a risk almamasını ve teklifi kabul etmesini tavsiye etti.
EN BÜYÜK KORKUSUNU KIRMIZI BUTONLA GERİDE BIRAKTI
Stüdyodaki sessiz bekleyişin ardından Altan elini kırmızı butona götürdü. Kısa bir duraksamanın ardından butona bastı ve kararını tek kelimeyle açıkladı:
"Varım!"
Stüdyoda alkışlar yükselirken Altan ile Esra Erol birbirine sarıldı. Genç yarışmacı, en büyük korkusunun hiçbir şey kazanamadan ayrılmak olduğunu dile getirdi.
Altan böylece geceyi 225 bin TL ödülle tamamladı. Esra Erol da paranın hesabında bereketlenmesi dileğiyle genç yarışmacıyı kutladı.
DEVAM ETSEYDİ NE KADAR KAZANACAKTI
Karar verilmişti ancak 14 numaralı kutunun içindeki tutar hala bilinmiyordu. Altan sahnenin karşısına geçerken sıra, 225 bin TL'lik teklifin ne kadar yerinde olduğunu görmeye geldi.
Esra Erol, kutudan 5 bin ya da 10 bin TL çıkması halinde bankanın zararlı olacağını söyledi. Stüdyodakilerin hep birlikte "Banka" diye bağırması, son geri sayım öncesinde yüzleri güldürdü.
Ardından herkes 10'dan geriye saymaya başladı. Esra Erol kapağı açtığında Altan'ın kutusundan 10 bin TL değerinde D&R hediye çeki çıktı.
Böylece Altan, 10 bin TL'lik kutusunu bankaya 225 bin TL'ye satmış oldu. Teklifi kabul ederek kutusunun değerinden 215 bin TL daha fazla kazandı.
Sonucu gülerek karşılayan Altan, alkışlar eşliğinde arkadaşlarına veda etti. Burayı ve yaşadıklarını hiç unutmayacağını söyleyen genç yarışmacı, herkese teşekkür ederek stüdyodan ayrıldı.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)