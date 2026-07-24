Altı Üstü İstanbul’un 7. bölümünden ipuçları: Emir’i bekleyen büyük tuzak!

atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, yedinci bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'UN 7. BÖLÜMDEN DETAYLAR

Hasan'ın uçurumdan atlaması Emir ve arkadaşlarını büyük bir çaresizlik içinde bırakır. Sado ve Mert, Emir'i tehlikenin eşiğinden döndürürken mahallede umutlar giderek tükenir. Naz, Emir'i ayakta tutabilmek için zor bir karar vermek zorunda kalır.

Altı Üstü İstanbul 7. bölüm fragmanı yayınlandı!

Alina ve Duru ise gençleri bir an olsun yalnız bırakmaz. Emir'in etrafında kenetlenen dostluğu izleyen Uzay, vicdanı ve yalnızlığıyla yüzleşir. Emir, herkes umudunu yitirmişken Rami'nin de desteği ile harekete geçmeye hazırlanır.