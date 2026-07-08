Aşkın'ın 215 bin TL'lik hamlesi: Kendi kutusuna gitse ne olacaktı?

AŞKIN DAHA İLK DAKİKALARDA GÖZYAŞLARINI TUTTU Hayat hikayesinin ekrana geleceği anlarda Aşkın'ın duygulandığı görüldü. Ağlamaya çok müsait biri olduğunu söyleyen yarışmacı, diğer yarışmacıların hikayelerini izlerken de ağladığını anlattı. Aşkın, "Şu an bile çok ağlamak üzere gibiyim" dedi. Esra Erol ise yarışma başlamadan önce Aşkın'a şans diledi ve izleyicilere, onun iki evladıyla yaptığı hayat yolculuğunun ekrana geleceğini söyledi.

KARAR VERMEKTE ZORLANINCA ANNESİNİ İSTEDİ Yarışmanın ilerleyen bölümünde Aşkın'ın karar anlarında zorlandığı görüldü. Esra Erol, Aşkın'a ne olursa rahatlayacağını sordu. Aşkın'ın cevabı kısa oldu: "Annem olsa rahatlardım." Bu sözlerin ardından stüdyoda görüntülü arama hazırlığı konuşuldu. Ancak Aşkın için asıl sürpriz birkaç dakika sonra geldi.

ANNESİ VE KIZI STÜDYOYA GELDİ Aşkın'ın annesi ve kızı programa sürpriz yaptı. Annesini karşısında gören Aşkın duygulandı. Esra Erol, annenin tam da Aşkın'ın "Annem olsa rahatlardım" dediği anda geldiğini söyledi. Aşkın, annesiyle ilişkisini anlatırken tek çocuk olduğunu belirtti. Annesiyle uzun yıllar birbirlerine destek olduklarını şu sözlerle anlattı: "Çok yalnızdık ama birbirimize yalnız değildik." Aşkın, teyzesiyle ilgili de konuştu. Teyzesinin çocuğu olmadığını, annesi gibi gördüğü iki kişi olduğunu söyledi.

ANNESİNDEN YARIŞMA ÖNCESİ NET MESAJ Aşkın'ın annesi, kızına yarışma sırasında moral verdi. Aynı zamanda çalışmaya devam ettiğini ve fırsat buldukça torunlarıyla ilgilendiğini anlattı. Esra Erol'un "Ne öğütlersiniz şu an ona?" sorusuna Aşkın'ın annesi şu yanıtı verdi: "İnandığı zaman her şey oluyor. Yeter ki inansın ve güvensin." Ardından yarışmanın rengine uygun bir tavsiyede bulundu: "Hep mavi düşün. Mavi düşün, mavi çıkacak." Bu sözlerin ardından Esra Erol, yarışma boyunca Aşkın'ın annesine danışacaklarını söyledi.