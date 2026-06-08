"A.B.İ." dizisinden nefes kesen sezon finali: Çağla’nın ölümünün ardından intikam ateşi yanıyor
atv’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi "A.B.İ.", sarsıcı gelişmelerle dolu 18. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Doğan, Çağla'nın ölümünün ardından gözünü karartıp geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girdiği bölümde, büyük sırlar da bir bir açığa çıkıyor. Melek'in hayatını altüst eden aile yalanıyla yüzleştiği, Mahinur'un ise yas ve kavuşma acısını aynı anda yaşadığı bu heyecan dolu sezon finalinde, tüm aile bağları kopma noktasına gelecek.
Hızlı Özet Göster
- Çağla'nın ölümünün ardından Doğan, Şimşek ve oğluna karşı geri dönüşü olmayan bir intikam planı kuruyor.
- Melek, ailesinin yıllardır üzerine kurulu olduğu büyük bir yalanla yüzleşiyor.
- Mahinur, kardeşinin yasını tutarken aynı zamanda kaybettiği kızına kavuşmanın duygusunu yaşıyor.
- Sırların ortaya çıkmasıyla aile bağları kopma noktasına geliyor.
- A.B.İ. dizisi yeni bölümüyle atv'de izleyicilerle buluşuyor.
Çarpıcı hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", 18. bölümü sezon finaliyle atv'de!
GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN İNTİKAM YOLU
Çağla'nın ölümüyle herkesin hayatı altüst olurken, Doğan geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girer. Şimşek ve oğlunun peşine düşen Doğan, tüm dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan kurar.
MELEK'İN HAYATINI SARSAN GERÇEK
Öte yandan Melek, hayatını sarsacak gerçekle yüzleşir, yıllardır bildiği ailesinin aslında büyük bir yalanın üzerine kurulduğunu öğrenir. Mahinur ise hem kardeşinin yasını hem de yıllardır kaybettiği kızına kavuşmanın ağırlığını aynı anda yaşar.
HERKES KENDİ İMTİHANIYLA YÜZLEŞECEK
Sırlar ortaya çıktıkça, aile bağları kopma noktasına gelir. Herkes kendi imtihanıyla yüzleşecektir.
A.B.İ. DİZİ KÜNYE
|Kategori
|Detaylar / İsimler
|Yapım
|OGM PICTURES
|Yapımcı
|Onur Güvenatam
|Yönetmen
|Cem Karcı
|Senaryo
|Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven, Ali Selçuk Uygur
|Oyuncular
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* Kenan İmirzalıoğlu (Doğan)
* Afra Saraçoğlu (Çağla)
* Asude Kalebek (Melek)
* Sinan Tuzcu (Sinan)
* Diren Polatoğulları (Behram)
* Nihal Koldaş (Saadet)
* Toprak Sağlam (Altın)
* Serkay Tütüncü (Yılmaz)
* Esra Şengünalp (Mahinur)