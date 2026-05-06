CANLI YAYIN
Geri

Efsane program geri dönüyor: “Var Mısın Yok Musun” Esra Erol’la ATV’de

Televizyon tarihine damga vuran yarışma programı “Var Mısın Yok Musun”, yıllar sonra atv ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sunuculuğunu Esra Erol’un üstleneceği programın ilk tanıtımı yayınlandı. Büyük ödül ve heyecan dolu anlar şimdiden merak konusu oldu. Yarışma için başvuru süreci de devam ediyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Efsane program geri dönüyor: “Var Mısın Yok Musun” Esra Erol’la ATV’de
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Unutulmaz yarışma 'Var Mısın Yok Musun' Esra Erol ile atv ekranlarında yeniden yayına başlıyor.
  • Yarışmada 22 yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele edecek.
  • Yarışmacılar kutular arasında doğru seçimler yaparak ve banka tekliflerini değerlendirerek ilerleyecek.
  • Programa katılmak isteyenler atv'nin resmi internet sitesi ve 0539 926 82 90 numaralı WhatsApp hattı üzerinden başvuru yapabiliyor.
  • Şans ve stratejinin iç içe geçtiği yarışma, kritik kararlar ve heyecan dolu anlarıyla izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Televizyonun unutulmaz yarışmalarından "Var Mısın Yok Musun", yeni sezonuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

ʺVar Mısın Yok Musunʺ yarışma programından görüntüler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

ESRA EROL İLE İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönecek olan program, bu kez başarılı sunucu Esra Erol ile izleyici karşısına çıkacak.

Efsane program geri dönüyor: “Var Mısın Yok Musun” Esra Erol’la ATV’de-3

MİLYONLARI EKRAN BAŞINA KİLİTLEYEN FORMAT

Yayınlanan yeni tanıtım, kısa sürede büyük ilgi görürken yarışmanın geri dönüşü sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yıllar önce milyonları ekran başına kilitleyen formatın yeniden hayata geçmesi, izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı.

Efsane program geri dönüyor: “Var Mısın Yok Musun” Esra Erol’la ATV’de-4

5 MİLYON TL'LİK BÜYÜK ÖDÜL

Programda Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, büyük ödül olan 5 milyon için yarışacak. Yarışmacılar, kutular arasındaki doğru seçimleri yaparak ilerlemeye çalışırken, her tur sonunda "banka"dan gelen tekliflerle kritik kararlar vermek zorunda kalacak.

Efsane program geri dönüyor: “Var Mısın Yok Musun” Esra Erol’la ATV’de-5

ŞANS VE STRATEJİ İÇ İÇE

Şans ve stratejinin iç içe geçtiği yarışmada, kutular açıldıkça risk de büyüyecek. Yarışmacıların teklifleri kabul edip etmeme anları ise programın en heyecanlı dakikalarını oluşturacak.

Efsane program geri dönüyor: “Var Mısın Yok Musun” Esra Erol’la ATV’de-6

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yarışma için başvurular da sürüyor. Programa katılmak isteyenler, atv'nin resmi internet sitesi üzerinden ya da WhatsApp başvuru hattı aracılığıyla başvuru yapabiliyor. "Var Mısın Yok Musun" yarışma programının WhatsApp Başvuru Hattının numarası ise 0539 926 82 90.

Kuruluş Orhan’dan kanlı intikam yemini: Manastırdan saraya uzanan ölümcül hesaplaşma
SONRAKİ HABER

Kuruluş Orhan’dan kanlı intikam yemini

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler