Şule Senin Hikayen konusu ne, oyuncuları kim? Şule Senin Hikayen dizisi gerçek hayat hikayesi mi?
Şule Senin Hikayen son dönemde dijital platformlarda dikkat çeken biyografik yapımlardan biri olarak öne çıkıyor. Hem gerçek yaşam öyküsüne dayanması hem de güçlü oyuncu kadrosuyla gündeme gelen dizi hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Türkiye'de kadın mücadelesinin sembol isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu alan yapım hakkında merak edilenler.
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin "Şule Senin Hikayen" adlı yeni dizisinin galası 22 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Senaryosunu Alp Emre Oduncu'nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Muhammed Ali Çavuşoğlu üstleniyor. Şule Senin Hikayen dizisi, Türk Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in yaşamını ekrana taşıyor. Dizinin müziklerinde ise İrsel Çivit imzası var.
Şule Senin Hikayen dizisinin konusu ne?
Dizi Türkiye'de kadın mücadelesinin sembol isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in hayatını ekrana taşıyor.
Şule Senin Hikayen hangi platformda yayınlanıyor?
Şule Senin Hikayen dizisi TRT'nin dijital yayın platformu olan tabii üzerinden izleyiciyle buluşuyor.
Şule Senin Hikayen gerçek hayat hikayesi mi?
Evet, dizi gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır.
Şule Senin Hikayen ne zaman yayınlanacak?
TRT'nin dijital platformu Şule için beklenen tarihi açıkladı. Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu alan dizi bugünden (23 Mayıs) itibaren izleyiciyle buluşacak.
Şule Senin Hikayen oyuncuları kim?
- Yıldız Çağrı Atiksoy
- İlayda Alişan
- Alp Navruz
- Didem Balçın
- Hakan Yılmaz
- Arif Pişkin
- Berrin Arısoy
- Rüzgar Aksoy
- Kübra Kip
- Tuğba Daştan
- Zeynep Ebrar Karaca
- Hülya Darcan
- Ege Aydan
- Fatoş Kabasakal
- Tutku Ece Alkan
