TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin "Şule Senin Hikayen" adlı yeni dizisinin galası 22 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Senaryosunu Alp Emre Oduncu'nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Muhammed Ali Çavuşoğlu üstleniyor. Şule Senin Hikayen dizisi, Türk Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in yaşamını ekrana taşıyor. Dizinin müziklerinde ise İrsel Çivit imzası var.