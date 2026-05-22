Şule Senin Hikayen dizisi tabii platformunda başlıyor: AKM'deki galaya Başkan Erdoğan da katıldı
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni yapımı "Şule Senin Hikayen" dizisinin galası, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı dev organizasyonla tanıtılan, başrollerini Yıldız Çağrı Atiksoy, İlayda Alişan ve Alp Navruz'un paylaştığı dizi, Türkiye'de kadın mücadelesinin sembol isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu alıyor ve yarından itibaren tabii ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin "Şule Senin Hikayen" adlı yeni dizisinin galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğindeki galaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'ın yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok davetli katıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, galada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şule Yüksel Şenler'in Türkiye'de Müslüman kadının toplumsal kimliğiyle var olma mücadelesinde rol model ve öncü bir isim olduğunu söyledi.
"İSTİYORUZ Kİ YENİ NESLİMİZE ONUN MÜCADELESİNİ GÖSTERELİM"
Usta, Şenler'in 1950'lerin Türkiye'sinde tek başına bir kadın olarak mücadele verdiğine işaret ederek, "Pek çok erkeğin yapamadığını tek başına yapmış, hedeflerini ve ideallerini hayata geçirmiş kıymetli bir isim. Kendisi bir sanat insanı, düşünür, yazar ve şair ama aynı zamanda moda tasarımcısıdır. İstiyoruz ki yeni neslimize, insanlarımıza onun mücadelesini gösterelim." dedi.
ERDOĞAN ÇİFTİNİN YOLLARININ KESİŞMESİNDE BÜYÜK ROL OYNADI
Şenler'in Emine Erdoğan ile gençlik yıllarında çok yakın bir arkadaşlıklarının olduğunu ve sivil toplum kuruluşlarında da birlikte çalıştıklarını dile getiren Usta, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan hanımefendinin hayatlarının kesişmesinde ve birleşmesinde de büyük rol oynamış kıymetli bir isim. İnşallah onun değerine layık bir eser ortaya çıkarmışızdır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Şenler'in hayatı, dizimizde geçmişi ve bugünüyle buluşturularak güçlü bir kurguyla ekranlara getiriliyor"
"1960 VE 1970'LERİN KASVETLİ İKLİMİNE BÜYÜK BİR SOLUK VERDİ"
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dizinin, yaşamı boyunca birçok nesile yön veren ve 2019'da vefat eden Şule Yüksel Şenler'in hayatından ilhamla hazırlandığını belirterek şunları söyledi:
"Şule hanım, bilgi ve birikimi, duruşu, güçlü kalemiyle 1960'lar, 1970'ler Türkiye'sinin kasvetli iklimine, atmosferine güçlü bir soluk vermiştir. Özellikle muhafazakar, dindar genç kızların kamusal alanda var olma mücadelesini bambaşka bir noktaya taşımıştır. Fikrini ifade etmekten hiçbir zaman çekinmemiştir. İnandığı değerleri ortaya koymaktan, temsil etmekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Tabii o dönemin koşullarını düşündüğümüzde bunları yapabilmek de kolay değildi."
Sobacı, Şenler'in inandığı değerleri temsil etmekten asla vazgeçmediğini ve bu uğurda büyük baskılara, karalamalara maruz kaldığını, hatta cezaevine girme dahil ağır bedeller ödediğini dile getirdi.
Şenler'in sadece fikirleri ve eylemleriyle değil, güçlü kalemiyle de edebiyata büyük katkı sunduğunu vurgulayan Sobacı, "Bu özelliği onu aslında birçok insan için nesillerin öncüsü haline getirmiştir. Onun hayatı, dizimizde geçmişi ve bugünüyle buluşturularak güçlü bir kurguyla ekranlara getiriliyor." diye konuştu.
"ŞENLER'İN GÜCÜ, AZMİ VE MÜCADELESİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
Dizide Şenler'i canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, dizi için büyük bir hazırlık sürecinden geçtiklerini belirterek, "En başta onu gerçek hayatta tanıyan insanlardan günlerce dinledik ve derneği ziyaret ettik. İzlendiğinde bence herkesin hikayesi olduğunu seyircimiz de anlayacak. (Şenler'in) gücü, azmi, mücadelesi, milyonlarca kadına olan desteği, istihdamı, yolunu aydınlatması, hepsi beni çok etkiledi." dedi.
"Özge Karlıgil" rolünü oynayan İlayda Alişan da dizide Şenler'in Özge'nin hayatındaki etkisiyle yaşadığı değişim ve dönüşümün izleyiciye aktarılacağını ifade etti.
Şenler'in birçok kadına ilham veren güçlü bir isim olduğunu dile getiren Alişan, kendilerinin de onun gibi güçlü kadınlar olmayı hedeflediklerini söyledi.
Dizide "Kerem Karay"ı oynayan Alp Navruz da bu diziyle birlikte oyunculuk kariyerinde istediği bir karakteri canlandırdığını ve böyle bir dizinin dijital bir platformda yayınlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
"ŞULE SENİN HİKAYEN" YARIN TABİİ'DE İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR
Dizi, Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının öncü isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesini, toplumsal alandaki çalışmalarını, edebi kimliğini ve yaşamı boyunca karşılaştığı zorluklara karşı sergilediği duruşu anlatıyor.
Başrollerini Yıldız Çağrı Atiksoy, İlayda Alişan ve Alp Navruz'un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Berrin Arısoy, Arif Pişkin, Rüzgar Aksoy, Tutku Ece Alkan, Kübra Kip, Tuğba Daştan, Didem Balçın, Hakan Yılmaz, Hülya Darcan ve Fatoş Kabasakal yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu dizi, yarından itibaren tabii'de izlenebilecek.