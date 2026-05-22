Şule Senin Hikayen dizisi tabii platformunda başlıyor: AKM'deki galaya Başkan Erdoğan da katıldı

Dizi, 2019'da vefat eden yazar Şule Yüksel Şenler'in hayatını ve muhafazakar kadınların kamusal alanda var olma mücadelesini konu alıyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğindeki galaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'ın yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok davetli katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, galada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şule Yüksel Şenler'in Türkiye'de Müslüman kadının toplumsal kimliğiyle var olma mücadelesinde rol model ve öncü bir isim olduğunu söyledi.

"İSTİYORUZ Kİ YENİ NESLİMİZE ONUN MÜCADELESİNİ GÖSTERELİM"

Usta, Şenler'in 1950'lerin Türkiye'sinde tek başına bir kadın olarak mücadele verdiğine işaret ederek, "Pek çok erkeğin yapamadığını tek başına yapmış, hedeflerini ve ideallerini hayata geçirmiş kıymetli bir isim. Kendisi bir sanat insanı, düşünür, yazar ve şair ama aynı zamanda moda tasarımcısıdır. İstiyoruz ki yeni neslimize, insanlarımıza onun mücadelesini gösterelim." dedi.