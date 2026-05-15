Nursel ile Mutfak Bahane’de olay final! Hard disk krizi damga vurdu
Nursel ile Mutfak Bahane’nin hafta finalinde tansiyon yine zirveye çıktı. Günlerdir eşine ulaşamadığını söyleyen Dilara’nın yaşadığı büyük şok ve fenomen kayınvalide Beyhan Hanım’ın görüntülerin kayıtlı olduğu hard diske müdahalesi programa damga vurdu. Final gününde yaşanan yüzleşmeler sosyal medyada gündem olurken, haftanın kazananı ise topladığı puanlarla Merve oldu.
Nursel ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!
DİLARA VE MURAT FİNAL GÜNÜ KOZLARINI NASIL PAYLAŞTI?
Günlerdir eşine ulaşamayan Dilara, kayınvalidesi ile büyük sorunlar yaşadı. Kayınvalidesinin Murat'ın yerini bildiğini öne süren Dilara, eşinin telefonu ile büyük bir şok yaşadı.
BEYHAN HANIM'IN BÜYÜK HATASI FİNAL GÜNÜNE NASIL DAMGA VURDU?
Gelini yarışmayı bırakan Beyhan Hanım "ben herkesin kayınvalidesiyim" diyerek yarışmaya devam etti. Dünürü ve gelini ile büyük yüzleşmeler yaşayan fenomen kayınvalide final gününde yine rahat durmadı. Görüntülerin kayıtlı olduğu hard diske müdahale ederek büyük bir soruna yol açtı.
HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?
Bütün hafta topladığı puanlar ile kazanan Merve oldu.
