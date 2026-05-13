Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on beşinci bölümüyle de nefesleri keserken, reytingin zirvesinde yer aldı. A.B.İ. on beşinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %5,88 izlenme oranı ve %18,42 izlenme payı, 20+ABC1'de %5,71 izlenme oranı ve %17,41 izlenme payı elde ederek yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.

Doğan, Çağla ve Melek'in Tahir'le yüzleştiği gecenin ardından aileyi sarsacak büyük bir gerçek ortaya çıktı: Sinan ve Mahinur'un yıllar önce doğan bir çocukları olduğu öğrenildi. Bu gerçek, Tahir'in geçmişte yaptığı karanlık müdahaleleri gün yüzüne çıkarırken, Sinan babasıyla sert bir yüzleşme yaşadı ve Mahinur'la birlikte kayıp çocuklarını aramaya karar verdi. Melek'in de onlara katılmasıyla aile içindeki dengeler tamamen değişti.

Öte yandan Çağla, Mahinur'un doğum yaptığı hastanenin izini sürmeye başladı. Doktorun Mahinur'u hatırlaması ve bebeğin kız olduğunu söylemesi, tüm dengeleri değiştirdi. Çağla'dan aldığı bilgilerle Doğan, bu çocuğun Melek olabileceğinden şüphelendi. Bunun üzerine Doğan, annesi ve babasından hesap sordu ancak beklediği itirafı alamadı.

Tam bu sırada doktor, Çağla'yı yeniden arayarak yanına çağırdı. Ancak bu çağrı bir tuzaktı. Çağla bayıltılarak soğuk hava deposuna kilitlendi. Doğan yetişmeye çalışsa da o da içeride mahsur kaldı. İkili, son anda Hayalet'in gelişiyle kurtuldu. Doğan ise Şimşek'e ulaşmak için Behram'ın peşine düştü. İlk planı sonuçsuz kalsa da, içerideki haini bulmak için kurduğu tuzak işe yaradı ve Şimşek'in adamlarının hareketiyle ihanetin izleri ortaya çıktı.