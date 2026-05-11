ATV'nin heyecanla takip edilen Müge Anlı ile Tatlı sert programında Fatmanur Şahin, evden ayrıldıktan sonra ailesine ait olduğu belirtilen yaklaşık 3 milyon TL değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı. Kısa süre içinde İzmir'de bir otelde bulunduğu ortaya çıkan genç kızın cezaevi firarisi sevgilisi Erdi ile birlikte olduğu öğrenildi.
ALTINLARIN YERİNİ BİLEN TEK KİŞİ
Genç kızın sabah saatlerinde annesiyle vedalaşarak evden çıktığı, ancak okula gitmediği ve evde bulunan ziynet eşyalarını yanına aldığı öne sürüldü. Fatmanur'un daha sonra İzmir'e giden bir otobüse binerek şehirden ayrıldığı belirtildi. Aile, kızlarının altınların yerini bilen tek kişi olduğunu ifade etti.
"ÜÇ YILDIR BİRLİKTEYİZ"
Fatmanur, yüzleşmeden önce "Erdi ile ortak arkadaşlarımız sayesinde tanıştık. Üç yıldır birlikteyiz. Ailemle anlaşamıyorduk, sürekli baskı uyguluyorlardı. Erdi'nin bir etkisi olmadı. Karışıyorlardı her şeyime. Erdi'ye de karıştılar, konuşmamı istemediler." sözlerini ifade etti.
"AİLEMİN DEDİĞİNE GÖRE 3 MİLYONMUŞ"
Sözlerini sürdüren Fatmanur, "Sonra evlendirme olayı olmuştu 16 yaşındayken. Bunu Erdi'de biliyordu. Erdi de konuşmak istedi. Ablamla da anlaşamıyorduk. Erdi'nin İzmir'e geldiğimden haberi yoktu. Erdi cezaevindeydi. Ben otelde kaldım. Ailemin dediğine göre 3 milyonmuş. Ben ne kadar olduğunu bilmiyordum." dedi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Altınlarla birlikte evden kaçan Fatmanur, stüdyoda ailesiyle yüzleşti. Anne "Ben senin canından korktuğum için geldim. Sen niye böyle yaptın" şeklinde kızına konuştu. Anne ve baba kızlarını görünce gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı, Fatmanur'a "Ne yapmak istiyorsun?" şeklinde soru sordu. Fatmanur, "Okula devam etmek istiyorum, kazanırsam üniversiteye gitmek istiyorum" ifadelerini kullanırken, ailesinden özür dilemek istemediğini de belirtti.
ÖZÜR DİLEMEDİ
Müge Anlı'nın "Annen ve babandan özür dilemek istiyor musun?" sorusuna Fatmanur'un "Hayır" yanıtı vermesi stüdyoda dikkat çekti. Genç kıza yöneltilen "Yanlış yaptığının farkında mısın?" sorusuna ise "Evet farkındayım" cevabını verdiği görüldü.
Anne Muradiye Hanım, şu sözleri ifade etti:
Büyük de olsa küçük de olsa insan yanlış yapabilir ama ben onu yanlış yaptığı halde kabul ettim. Okulunu okusun. Müdürüyle konuşalım, giremediği sınavlara girsin dedim. Psikolojik durumu varsa benim varsa bende yardım alayım. Çocuklarıma kıyamadım ben bir ekmek alacak para bulamadım. Çok çektim. Bunlar eziyet çekmesin diye hep çalıştım. Babası hammalık yaptı bazı dairelerde asansör yok sırtında buzdolabı taşıdı. Getiriyor bunlara parayı veriyor.
NE OLMUŞTU?
Olayın geçmişinde Fatmanur'un evden ayrıldıktan sonra altınlarla birlikte kayıplara karışması ve ardından cezaevi firarisi sevgilisi Erdi ile İzmir'de ortaya çıkması yer aldı. Genç çiftin daha sonra Karşıyaka Karakolu'na giderek ifade verdiği öğrenildi. Erdi'nin annesi Yeliz Hanım, oğlunun kendisine ulaştığını ve Fatmanur'un yanında olduğunu söylediğini aktardı.
Fatmanur'un ise karakolda ilk ifadesinde kadın sığınma evine gitmek istediğini söylediği ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiği belirtildi. Canlı yayında taraflar arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşandı. Fatmanur'un ailesi genç kızın kandırıldığını savunurken, karşı taraf ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Aileler birbirini suçladı.
Müge Anlı, olayın sadece bir kaçış hikayesi olmadığını, gençlerin psikolojik durumu ve aile içi iletişimin de önemli olduğunu vurguladı. Programda gençlerin sosyal çevresi ve yönlendirilme ihtimali üzerine değerlendirmeler yapıldı. Fatmanur'un geleceğine dair süreç belirsizliğini korurken, hem aile hem de genç kızın açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
