Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yine yüksek tansiyonlu bir geceye hazırlanıyor. Aşkın, intikamın ve hayatta kalma mücadelesinin iç içe geçtiği yeni bölüm, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Heyecan dolu bölüm, bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.
YEMİN GİBİ İNTİKAM KARARI
Boran Bey'in şehadeti, sarayda ve cephede büyük bir sarsıntı yaratırken Sultan Orhan'ın öfkesi kontrolden çıkıyor.
Orhan Gazi, Şahinşah ve onun müttefiklerine karşı ağır bir hesaplaşmanın hazırlığına girişiyor. Bu intikam planının nasıl şekilleneceği ise büyük merak konusu.
MANASTIRDA TEHLİKELİ KURTARMA OPERASYONU
Fatma'nın iz sürmesiyle Asporça'nın manastırda olduğu ortaya çıkıyor. Bunun üzerine Sultan Orhan, büyük riskleri göze alarak manastıra sızmak için harekete geçiyor. Ancak bu görev, sıradan bir kurtarma değil; adeta ölümle dans edilen bir labirente dönüşüyor.
SARAYDA KIRILMA NOKTASI
Asporça'nın kaçışı saray içinde büyük bir krize yol açıyor. Nilüfer ve Gonca sert tepkiler gösterirken, Malhun Hatun düzeni korumak için devreye giriyor. Ancak Orhan'ın Asporça'nın peşinden gitmesi, saraydaki dengeleri daha da kırılgan hale getiriyor.
YİĞİT'TEN KAN DONDURAN TUZAK
İntikam hırsıyla hareket eden Yiğit, Evrenos ve Fatma'yı hedef alıyor. Kurduğu acımasız tuzakta Evrenos'un ateşe verilmesi, tüm hikayede büyük bir kırılmanın fitilini ateşliyor. Fatma'nın gözleri önünde yaşanan bu olay, geri dönüşü olmayan bir süreci başlatıyor.
DOĞUM VE ÖLÜM AYNI ANDA
Sarayda gerilim tırmanırken Gonca Hatun'un doğum sancıları başlıyor. Zorlu süreçte hayatla ölüm arasındaki ince çizgi belirginleşirken, Alaeddin Bey'in vereceği karar her şeyi değiştirecek bir noktaya geliyor.
ORHAN VE ASPORÇA ARASINDA YÜZLEŞME
Manastırdan kaçış sırasında Sultan Orhan ve Asporça arasında sert bir hesaplaşma yaşanıyor. Bu karşılaşma, yalnızca bir çatışma değil; aynı zamanda duygusal bir kırılma anına dönüşüyor. Mağaraya sığınmak zorunda kalan ikili, kaderleriyle baş başa kalıyor.
YENİ BİR BAŞLANGICIN EŞİĞİ
Ormanda devam eden kovalamaca, Orhan ve Asporça'yı bilinmez bir sona sürüklüyor. Yaşananlar, sadece bir kaçış değil; aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU
|Oyuncu
|Karakter
|Mert Yazıcıoğlu
|Orhan Bey
|Alina Boz
|Asporça
|Mahassine Merabet
|Nilüfer
|Barış Falay
|Şahinşah
|Bennu Yıldırımlar
|Malhun
|Şükrü Özyıldız
|Flavius
|Mustafa Üstündağ
|Demirhan Bey
|Uğur Pektaş
|Abdurrahman
|Faruk Aran
|Alaeddin
|Belgin Şimşek
|Gonca
|Çağrı Şensoy
|Cerkutay
|Cemre Gümeli
|Fatma
|Mustafa Açılan
|Andreas
|Ahmet Olgun Sünear
|Kan Turalı
|Halil İbrahim Göker
|Nasuh Çelebi
|Onur Bay
|Yiğit
|Can Atak
|Kara Halil
|Sena Mercan
|Halime
|Dinç Daymen
|Dursun
|Dafne (Merve Çandar)
|Merve Çandar
|Gürkan Çolaker
|Umur Bey
|Tezhan Tezcan
|Temirboğa
|Turpal Tokayev
|Turahan
|Murat Boncuk
|Aykurt
|Mert İnce
|Süleyman
|Ersen Karagöz
|Kasım
|İrem Hergün
|Esma
|Sena Abay
|Iraz
|Mert Türkoğlu
|Şahinşah Alp
|Mücahit Temizel
|Mustafa