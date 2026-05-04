ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Isparta'da 2015 yılında kaybolan Mehmet Çetin dosyasında 11 yıl sonra yaşanan gelişme, dosyayı yeniden Türkiye gündemine taşıdı. Burdur'da battaniyeye sarılı halde bulunan kafatasının DNA incelemesi sonucu Mehmet Çetin'e ait olduğu tespit edildi.
DERYA KOR'UN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ
Bu gelişme sonrası geçmiş yıllarda yapılan televizyon yayınları yeniden gündeme geldi. Mehmet Çetin'in eski eşi Derya Kor'un yayında verdiği ifadelerde çelişkiler olduğu, özellikle Bayram Akçay ve olayın seyrine ilişkin söyledikleri yeniden tartışma konusu oldu.
63 KEZ TELEFON GÖRÜŞMESİ
Programda ortaya çıkan bir diğer detay ise Bayram Akçay ile 63 kez telefon görüşmesi yapmasının çelişkili nedeni oldu. Bu konuya ilişkin Kor'un açıklaması ise şu şekildeydi:
Ben 6 ay zaten kayınpederimlerle beraber yaşıyordum. Ondan sonra aramak için onlarla birlikte aradım. Ben konuşmadım, Mehmet kaybolmadan önce konuşmuştur. Mehmet nerdedir, banka borçları var mıydı bunları sordum.
Ben 6 ay zaten kayınpederimlerle beraber yaşıyordum. Ondan sonra aramak için onlarla birlikte aradım. Ben konuşmadım, Mehmet kaybolmadan önce konuşmuştur. Mehmet nerdedir, banka borçları var mıydı bunları sordum.
CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ İDDİALARINA YANIT
Mehmet Çetin hakkında Bayram Akçay tarafından ortaya atılan cinsiyet ve kimlik değiştirdi iddialarına ilişkin eski eş, "Ben inanmadım, orada öğrendim" sözlerini ifade etti. Telefon değiştirmesinin nedeni sorulduğunda ise, "10 yıl geçtiği için hatırlamıyorum ama bir ara telefon değiştirdim, ekranı gidip geliyordu" dedi.
"SONRADAN BIRAKILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Kafatasının Burdur'da bulunması ile ilgili soruya da yanıt veren Kor, "Belki bir başkası koymuş olabilir. 11 yıl orada olması beni şüphelendirdi. Kimse mi oradan geçmedi? Ben sonradan bırakıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı .Yayında ayrıca Mehmet Çetin'in borçları ve evlilik süreciyle ilgili de konuşan Kor, "Ben hayatta olmasını istiyordum. Boşanma sebebim borçlardı, baskılardı" şeklinde konuştu.
POLİSLERE ALDATTIĞINI İTİRAF ETTİ
Öte yandan Derya Kor'un polis ifadesinde 3-4 kez aldatma iddiasını kabul ettiği de programda gündeme geldi. Canlı yayın sırasında Mehmet Çetin'in ailesinde tansiyon yükseldi. Çetin'in ailesi, Derya Kor'a cinayete ilişkin suçlamalarda bulundu. Kor ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, "Ben öldürmedim, ben suçsuzum. Polisler geldi, kanımı ve saç örneğimi aldı. Ben yapmadım" sözlerini ifade etti.
ESKİ EŞ ÖFKESİNİ TUTAMADI
Sunucu Müge Anlı'nın, "Senin peşine takılan adamlardan dolayı Mehmet öldürülmüş olabilir mi?" sorusuna ise Kor, "Hayır asla, kimse yok" yanıtını vermişti. Mehmet Çetin'in kaybolduğu dönemde 7 yıllık evli olduğu Derya Kor'un zaman zaman öfke patlaması yaşadığı yayın, Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.
YENİ DELİLLER İNCELENİYOR
Bugün ise Burdur'da bulunan kafatasının Mehmet Çetin'e ait olduğunun kesinleşmesiyle birlikte, yıllar önceki canlı yayın ifadeleri yeniden soruşturmanın önemli parçaları arasında değerlendirilmeye başlandı. Soruşturma kapsamında dosyanın yeniden derinleştirildiği ve yeni delillerin incelendiği öğrenildi.
Kuruluş Osman'da sırlar açığa çıkıyor: “Ne yaptıysam halkım ve vatanım için yaptım”