Kuruluş Orhan’dan kanlı intikam yemini: Manastırdan saraya uzanan ölümcül hesaplaşma

Kuruluş Orhan yeni bölümüyle intikam, aşk ve hayatta kalma mücadelesini aynı potada eritiyor. Sultan Orhan’ın Boran Bey’in şehadeti sonrası verdiği intikam yemini, manastırda başlayan kurtarma operasyonu ve sarayda yükselen gerilimle birleşiyor. Asporça’nın kaçışı, Yiğit’in kurduğu ölümcül tuzak ve saraydaki doğum kriziyle birlikte dengeler tamamen değişiyor. Yeni bölüm yarın akşam 20.00’de ATV ekranlarında.

  • Sultan Orhan, Boran Bey'in şehadeti sonrası Şahinşah ve müttefiklerine karşı intikam planı hazırlıyor.
  • Fatma'nın iz sürmesiyle Asporça'nın manastırda olduğu ortaya çıkıyor ve Sultan Orhan tehlikeli bir kurtarma operasyonu başlatıyor.
  • Yiğit, Evrenos'u ateşe vererek Fatma'nın gözleri önünde acımasız bir tuzak kuruyor.
  • Sarayda Gonca Hatun'un doğum sancıları başlarken, Alaeddin Bey'in kararı kritik önem taşıyor.
  • Orhan ve Asporça arasında manastırdan kaçış sırasında sert bir hesaplaşma yaşanıyor.

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yine yüksek tansiyonlu bir geceye hazırlanıyor. Aşkın, intikamın ve hayatta kalma mücadelesinin iç içe geçtiği yeni bölüm, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Heyecan dolu bölüm, yarın akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.

YEMİN GİBİ İNTİKAM KARARI

Boran Bey'in şehadeti, sarayda ve cephede büyük bir sarsıntı yaratırken Sultan Orhan'ın öfkesi kontrolden çıkıyor. Orhan Gazi, Şahinşah ve onun müttefiklerine karşı ağır bir hesaplaşmanın hazırlığına girişiyor. Bu intikam planının nasıl şekilleneceği ise büyük merak konusu.

MANASTIRDA TEHLİKELİ KURTARMA OPERASYONU

Fatma'nın iz sürmesiyle Asporça'nın manastırda olduğu ortaya çıkıyor. Bunun üzerine Sultan Orhan, büyük riskleri göze alarak manastıra sızmak için harekete geçiyor. Ancak bu görev, sıradan bir kurtarma değil; adeta ölümle dans edilen bir labirente dönüşüyor.

SARAYDA KIRILMA NOKTASI

Asporça'nın kaçışı saray içinde büyük bir krize yol açıyor. Nilüfer ve Gonca sert tepkiler gösterirken, Malhun Hatun düzeni korumak için devreye giriyor. Ancak Orhan'ın Asporça'nın peşinden gitmesi, saraydaki dengeleri daha da kırılgan hale getiriyor.

YİĞİT'TEN KAN DONDURAN TUZAK

İntikam hırsıyla hareket eden Yiğit, Evrenos ve Fatma'yı hedef alıyor. Kurduğu acımasız tuzakta Evrenos'un ateşe verilmesi, tüm hikayede büyük bir kırılmanın fitilini ateşliyor. Fatma'nın gözleri önünde yaşanan bu olay, geri dönüşü olmayan bir süreci başlatıyor.

DOĞUM VE ÖLÜM AYNI ANDA

Sarayda gerilim tırmanırken Gonca Hatun'un doğum sancıları başlıyor. Zorlu süreçte hayatla ölüm arasındaki ince çizgi belirginleşirken, Alaeddin Bey'in vereceği karar her şeyi değiştirecek bir noktaya geliyor.

ORHAN VE ASPORÇA ARASINDA YÜZLEŞME

Manastırdan kaçış sırasında Sultan Orhan ve Asporça arasında sert bir hesaplaşma yaşanıyor. Bu karşılaşma, yalnızca bir çatışma değil; aynı zamanda duygusal bir kırılma anına dönüşüyor. Mağaraya sığınmak zorunda kalan ikili, kaderleriyle baş başa kalıyor.

YENİ BİR BAŞLANGICIN EŞİĞİ

Ormanda devam eden kovalamaca, Orhan ve Asporça'yı bilinmez bir sona sürüklüyor. Yaşananlar, sadece bir kaçış değil; aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

OyuncuKarakter
Mert YazıcıoğluOrhan Bey
Alina BozAsporça
Mahassine MerabetNilüfer
Barış FalayŞahinşah
Bennu YıldırımlarMalhun
Şükrü ÖzyıldızFlavius
Mustafa ÜstündağDemirhan Bey
Uğur PektaşAbdurrahman
Faruk AranAlaeddin
Belgin ŞimşekGonca
Çağrı ŞensoyCerkutay
Cemre GümeliFatma
Mustafa AçılanAndreas
Ahmet Olgun SünearKan Turalı
Halil İbrahim GökerNasuh Çelebi
Onur BayYiğit
Can AtakKara Halil
Sena MercanHalime
Dinç DaymenDursun
Dafne (Merve Çandar)Merve Çandar
Gürkan ÇolakerUmur Bey
Tezhan TezcanTemirboğa
Turpal TokayevTurahan
Murat BoncukAykurt
Mert İnceSüleyman
Ersen KaragözKasım
İrem HergünEsma
Sena AbayIraz
Mert TürkoğluŞahinşah Alp
Mücahit TemizelMustafa
