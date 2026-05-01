Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan pilavcı Serkan Aşıcı, 30 bin TL değerindeki 6. soruda elendi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına renkli tarzıyla damga vuran pilavcı Serkan Aşıcı, 30 bin TL değerindeki 6. soruda elendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda güvenilirliği hattı sorusuna "Alo 182" (Hastane Randevu) yanıtını veren Aşıcı, doğru cevabın "Alo 174" çıkmasıyla yarışmaya veda etti. Milyoner'e renki takımıyla gelmişti: Bildiği yerden elendi! 18 TAKIM ELBİSEM VAR FARKLILIĞI SEVİYORUM Yarışmaya iddialı bir giriş yapan Serkan Aşıcı, üzerindeki sarı takım elbisesiyle Oktay Kaynarca'nın dikkatini çekti. Gardırobunda tam 18 adet renkli takım elbisesi olduğunu belirten Aşıcı, "Dışarıdan güzel tepkiler alıyorum, değişik olmayı seviyorum. Yanımdan geçen birinin dönüp tekrar bakması hoşuma gidiyor" diyerek tarzını açıkladı. Pilavcı olarak yemek sektöründe faaliyet gösteren yarışmacı, markasının yüzü olmak için bu renkli stili tercih ettiğini ifade etti.

SEYİRCİ JOKERİNİ " GÜL SENİN TENİN" ŞARKISINDA KULLANDI Yarışmanın 5. sorusunda karşısına çıkan "Gül Senin Tenin" şarkısının sanatçısını bilemeyen Aşıcı, seyirci jokerine başvurdu. Seyircinin %100'ü de aynı cevabı verdi. SORU: Bestesi ve güftesi kendisine ait olan dinlediğiniz "Gül Senin Tenin" adlı şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir? A: Ali Güven B:Bora Duran C: Ferdi Tayfur D: Mansur Ark Doğru Cevap: B