ATV'nin heyecanla takip edilen Müge Anlı ile Tatlı sert programında anne Kadriye Hanım, oğlunun evliliğini ve ailesini bırakıp gittiğini iddia ederek tepkisini dile getirdi. Oğluyla karşı karşıya gelen anne, oğlunun telefonlarını 8 aydır engellediğini ve kendisini yalnız bıraktığını belirterek, "Oğlum evini ve eşini terk etti. Biz köyde onun yokluğunda mücadele ediyoruz" diyerek gözyaşı döktü.
600 BİN LİRALIK MISIR PARASI
Tartışmaların odağında ise maddi konular ve çiftçilik gider-gelirleri yer aldı. Kadriye Hanım, oğlunun elde ettiği 600 bin liralık mısır parasının ve diğer varlıkların akıbetinden endişe ettiğini, paranın nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Ayrıca oğlunun başka bir kadınla ilişkisi olduğunu iddia etmesi stüdyoda gerginliği artırdı.
İDDİALARI YALANLADI
Anne oğlunun kendisini kandırdığını ve bütün borçları aldıkları yerlerin kendisi ile iletişime geçtiğini dile getirdi. Metin Bey ise iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, "Ben evi, tarlayı ve traktörü eşime bıraktım. Parayı ben yemedim, kooperatif ve kredi kartı borçları ödendi" şeklinde kendini savundu. Evden ayrıldığını ancak malları kaçırmadığını ifade eden Metin Bey, ailesini ve eşini mağdur etmediğini öne sürdü.
AİLE İÇİ HUZURSUZLUK
Anne, oğlunun başka bir kadınla ilişkisi üzerinden de eleştirilerde bulunarak aile içi huzursuzluğun arttığını söyledi. Oğul ise bu iddiaları reddederek konunun boşanma sürecinden saptırıldığını ifade etti. Müge Anlı ise Metin Bey'e "Bir kere siz evi terk edecekseniz. Anlatabiliyor muyum? O zaman ya eşinize ya annenize bir yol bulacaksınız." dedi.
METİN BEY'İN KIZINDAN SAVUNMA
İlerleyen dakikalarda programa bağlanan Metin Bey'in kızı Ebru, babasını savunarak aile içindeki maddi durumu netleştirmeye çalıştı. Ebru, 600 bin liranın kooperatif ve kredi kartı borçlarının kapatılmasında kullanıldığını, babasının iddia edildiği gibi başka bir kadına harcama yapmadığını belirtti.
ARDINDA BÜYÜK BİR YIKIM YARATTI
Canlı yayında gergin anlar yaşanırken, Kadriye Hanım gelini Esma ile birlikte yaşadıklarını ve torunlarının mağdur olduğunu vurguladı. Metin Bey'in eşini bırakıp gitmesinin ailede büyük bir yıkım yarattığını ifade eden yaşlı kadın, "Evden kaçan o, biz ise köyde mücadele ediyoruz" diyerek isyan etti.
"BENİ YEDİ BİTİRDİ"
Programda en çok dikkat çeken anlardan biri, anne ve oğulun karşılıklı duygusal çıkışları oldu. Anne, "Beni yedi bitirdi" sözlerinin ardından oğlunun bütün borçlarını eşinin ve kendisinin ödediğini dile getirdi. Müge Anlı, "Anneniz parasını kime harcıyor? Köyde bir dost tuttu da ona mı harcıyor? Onun içki parasına mı harcıyor? Yine sizin eşinize ve çocuklarınıza torunlarını harcıyor." dedi.
