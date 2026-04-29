Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi X. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, 27-29 Nisan 2026 tarihleri arasında rekor katılımla gerçekleştirildi.
105 ÜLKEDEN 1888 BAŞVURU
Bu yıl uluslararası ölçekte büyük ilgi gören festivalde, 105 farklı ülkeden toplam 1888 başvuru yapılarak önemli bir başarıya imza atıldı.
KURULUŞ ORHAN'DAN İSİMLER KATKI SAĞLADI
Festivalin jüri başkanlığını "Kuruluş Orhan" dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ üstlenirken, jüri üyeleri arasında dizinin oyuncularından Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet de yer aldı. Alanında tanınmış isimlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, hem jüri üyeleriyle hem de sinema dünyasının farklı alanlarından konuklarla birebir iletişim kurma fırsatı buldu.
FESTİVAL 3 GÜN SÜRDÜ
Üç gün süren festival boyunca kurmaca, belgesel, animasyon, yapay zeka ve kıpkısa kategorilerinde film gösterimleri yapılırken, söyleşiler ve atölyeler de yoğun ilgi gördü. Genç sinemacılar projelerini tanıtma ve sektör profesyonellerinden geri bildirim alma imkanı yakaladı.
21 FİLM ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
Festival, görkemli gala gecesiyle sona erdi. Sadece öğrenci filmlerinin yarıştığı organizasyonda, özel ödüllerin yanı sıra beş farklı kategoride toplam 21 film ödüle layık görüldü. Altın Baklava Film Festivali, genç yetenekleri desteklemeye ve sinema dünyasına yeni isimler kazandırmaya devam edeceğini bir kez daha ortaya koydu.