Üç gün süren festival boyunca kurmaca, belgesel, animasyon, yapay zeka ve kıpkısa kategorilerinde film gösterimleri yapılırken, söyleşiler ve atölyeler de yoğun ilgi gördü. Genç sinemacılar projelerini tanıtma ve sektör profesyonellerinden geri bildirim alma imkanı yakaladı.

21 FİLM ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Festival, görkemli gala gecesiyle sona erdi. Sadece öğrenci filmlerinin yarıştığı organizasyonda, özel ödüllerin yanı sıra beş farklı kategoride toplam 21 film ödüle layık görüldü. Altın Baklava Film Festivali, genç yetenekleri desteklemeye ve sinema dünyasına yeni isimler kazandırmaya devam edeceğini bir kez daha ortaya koydu.