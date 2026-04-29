Bursa'da yaşayan ve Erzurum'a gittikten sonra kaybolduğu bildirilen 3 çocuk annesi Nazan Gülbaşar, günler sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulunarak ailesiyle canlı yayında yüzleşti. Yaşanan gelişme, hem eşi Firkani Başar hem de kızı Seher Timur için büyük sevinç yarattı. Aile, canlı yayında duygusal anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TANIŞTIĞI KİŞİ İLE BULUŞMA
Nazan Gülbaşar'ın kayboluş sürecinde Erzurum'a otobüsle gittiği, Aşkale'de araçtan indikten sonra kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Ailenin endişesi sürerken, sosyal medya üzerinden tanıştığı iddia edilen kişiyle görüşme ihtimali de gündeme geldi. Olayın detayları ise farklı iddialarla daha da karmaşık hale geldi.
EVİNİN KAPISI DA KALBİNİN KAPISI DA AÇIK
Aile üyeleri, Gülbaşar'ın neden evi terk ettiğine dair farklı açıklamalar yaptı. Eş Firkani Başar, 25 yıllık evliliklerinde ciddi bir sorun olmadığını savunarak, eşinin geri dönmesini istediğini söyledi. "Evimin kapısı da kalbimin kapısı da ona açık. Sağ olduğu için kurban bile keseceğim." sözleri dikkat çekti.
"81 VİLAYETTE ANNEME DÜZEN KURARIM"
Kızı Seher Timur ise annelerinin ani kararı karşısında büyük şok yaşadıklarını belirterek, "Her zaman onun arkasındayız. 81 vilayette anneme düzen kurarım. Yeter ki desin ki ben sizin arkanızdayım, babanızı istemiyorum. Kusura bakma baba, senin arkandayım ama ne istiyorsa onu yapacağız ama yeter ki yanımıza gelsin. Biz onu bir canlı kanlı görelim." dedi.
MÜGE ANLI'NIN YORUMU
Müge Anlı, yaşananlara ilişkin "Yani mutsuzsa insanlar gitsinler. Ama mutsuz insanın gitme şekli, 3 çocuk annesinin Erzurum'dan otobüse binip Aşkale'de inip kayıplara karışmak değildir. Oturursun konuşursun ayrılmak istiyorum dersin. Çocuklarına da söylersin. 14 yaşında evde çocuk var." şeklinde yorum yaptı.
AİLE İÇİ TARTIŞMALAR ÖNE ÇIKTI
Öte yandan aile içinde yaşanan tartışmalar da yayına yansıdı. Dayı ve diğer akrabaların süreçte yaptığı konuşmaların yanlış anlaşılmalara neden olduğu öne sürüldü. Taraflar, birbirlerini suçlamaktan çok yaşananların nedenini anlamaya çalıştıklarını ifade etti.
ANNESİYLE ÇÖPTEN KARTON TOPLADI
Nazan Gülbaşar'ın kızı Seher Timur 14 yaşındaki kardeşinin yaşananlara çok üzüldüğünü belirterek "Bizim zorumuza giden kısım şu. Ben yedi yaşındayken annemle çöpten karton, naylon toplayarak ev geçindirmiş bir çocuğum. Tamam babama sinirlisin. Olabilir. Evlilikte her şey olur ama sen babamı değil hepimizi terk ettin. Sen giderken babamı aramayıp da bizi aradın diye bir şey yok. Bizi de aramadın." dedi.
ORTADAN KAYBOLAN NAZAN GÜLBAŞAR'IN SAVUNMASI
Canlı yayına bağlanan Nazan Gülbaşar eşi hakkında "Ben boşanma dilekçesi verdim, tehditle geri aldım. Ben ailemle, kız kardeşlerimle tehdit edildim. Bana kalktı dedi ki 'Boşanırsan ya kardeşinin karısı gelip bana karılık yapacak ya da kız kardeşin gelip karılık yapacak'" sözlerini ifade etti.
"25 SENEDİR DAMATLARIYIM"
Furkani Bey ise evliliğinde uzun süredir sorun yaşadıklarını, kendisine yönelik suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Furkani Bey, "25 senedir damatlarıyım. Arasınlar beni Allah rızası için diyorum. Kendi ailesi arasın, burada konuşsun" sözleriyle kendini savundu.
"SANA YAZIKLAR OLSUN"
Nazan Gülbaşar'ın eşiyle konuşmayı reddetmesinin ardından boşanma konusunda ısrar ettiği görüldü. Yaşananlara öfkelenen kızı Seher, "Anne beni iyi dinle. Sen 14 yaşındaki çocuğuna bakmayıp da gidip elin adamın annesine bakıyorsan sana da yazıklar olsun." sözlerini ifade etti.
Müge Anlı'da 5 çocuk kayıp: Umut Kilitçi ve arkadaşları günlerdir aranıyor