ATV, yeni sezon için iddialı projelerini hazırlamaya başlarken, dikkat çeken yapımlardan biri de FARO ve Sinehane ortak yapımı "Mercan Köşk" oldu.

TARSUS'TA ÇEKİLECEK

Derinlikli karakterleri ve yüksek dramatik yapısıyla öne çıkan dizi, Eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Tarsus'un tarihi ve etkileyici atmosferinde çekilecek olan yapımın yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor. Dizinin orijinal hikayesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşırken, senaryo ekibinde Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici yer alıyor.

İLK AÇIKLANAN İSİM MEHMET ÖZGÜR

Oyuncu kadrosu netleşmeye başlayan dizinin ilk açıklanan ismi ise usta oyuncu Mehmet Özgür oldu. Deneyimli isim, hikayede dengeleri değiştirecek "Esved" karakterine hayat verecek.

GEÇMİŞİN KARANLIK SIRLARI

"Mercan Köşk", izleyiciyi geçmişin karanlık sırlarıyla örülü bir hikayeye davet ediyor. Cemre'nin ani bir evlilik kararıyla başlayan süreç, nikahın hemen ardından eşinin ortadan kaybolmasıyla büyük bir arayışa dönüşüyor. Bu arayış, onu çocukluk travmasının merkezine, babasının öldürüldüğü Tarsus'a geri götürüyor.

BİRBİRİNE DÜŞMAN İKİ AİLE

Cemre'nin yolu, ailesini korumak adına büyük bir sırrı saklayan Aras'la kesişiyor. İki düşman aile arasında büyüyen çatışma, aynı zamanda Cemre ile Aras arasında güçlü bir bağın doğmasına neden oluyor. Ancak Mercan Köşk'ün kapıları kapandığında, bu ilişki yalnızca bir aşk hikayesi olmaktan çıkıyor ve her iki ailenin de yıllardır sakladığı karanlık sırlarla yüzleşmeye dönüşüyor.