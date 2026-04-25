Ekranların fenomen dizisi A.B.İ., bu salı akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir bölümle geliyor.
SULAR DURULMUYOR
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizide, sular bir an olsun durulmuyor.
ZAMANA KARŞI AMANSIZ YARIŞ
Geçtiğimiz bölümlerde gerilimin tırmandığı dizide, Şimşek'in verdiği 24 saatlik süre Doğan için hayatının en zor sınavına dönüşüyor. Ailesini korumak adına her şeyi göze alan Doğan, hedefteki ismin kim olduğunu bulmaya çalışırken her adımda yeni bir tehlikeyle burun buruna geliyor.
İPLER KOPUYOR
Dizinin diğer kanadında ise duygusal fırtınalar kopuyor. Melek, aşkı uğruna çıktığı yolda kendisini büyük bir tuzağın ortasında bulurken; Doğan'ın babasıyla kurduğu yeni bağ, Çağla ile olan ilişkisinde ipleri tamamen koparıyor. Aile içindeki sırların bir bir döküldüğü bu bölümde, dengeler bir daha düzelmemek üzere altüst oluyor.
KİM ÖLECEK?
24 saatlik tehdidin sonunda Hancıoğlu ailesinden birinin hayatını kaybedeceği gerçeği, izleyiciyi büyük bir meraka sürüklüyor. Aşk, öfke ve hayal kırıklığının iç içe geçtiği A.B.İ., yeni bölümüyle yarın akşam 20.00'de ATV'de!
A.B.İ. DİZİ KÜNYESİ
|Kategori
|Detaylar / İsimler
|Yapım
|OGM Pictures
|Yapımcı
|Onur Güvenatam
|Yönetmen
|Cem Karcı
|Senaryo
|Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven, Uğraş Güneş, Ali Selçuk Uygur
|Başroller
|Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla)
|Ana Kadro
|Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram)
|Hancıoğlu Ailesi ve Çevresi
|Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan)
|Genç Kadro ve Diğer Karakterler
|Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül)
|Yardımcı Oyuncular
|Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar)
|Usta İsimler
|Tarık Papuççuoğlu (Tahir), Tülay Bursa (Lamia), Turgut Tunçalp
|Diğer İsimler
|Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat)