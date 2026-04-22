"Müge Anlı ve Dostları”ndan 106 aşeviyle rekor! 20 bin dolarlık temizlik tartışması: "Boşu boşuna mı para veriyorsun"

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Recep Bey'in 20 bin dolarını aldığı iddia edilen Gülbahar Hanım, "Temizliğini yaptım, parayı kendi rızasıyla gönderdi" dedi. Yayına bağlanan bir başka kadın ise Gülbahar'ın eşini dolandırdığını, telefonuna "Sedat 2" diye kaydedildiğini ve 14 keçisini bu uğurda sattığını ifade etti.

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Recep Bey, kendisinden toplamda 20 bin dolar aldığını iddia ettiği Gülbahar Hanım ile canlı yayında yüzleşti. Recep Bey, "Beni bitirdin, hayatımı altüst ettin" diyerek parasını geri isterken, Gülbahar Hanım parayı borç olarak değil, birlikte yaşadıkları sürecin bir karşılığı olarak aldığını savundu.

Parayı nasıl ödeyeceğini açıkladı

"O PARAYI GİT DİLENCİYE VER"

Gülbahar Hanım, "Ben senin evinde yaşadım, temizliğini yaptım. Boşu boşuna mı bana para veriyorsun? Beni hırsıza çıkarıyorsun" ifadelerini kullandı. Parayı nasıl ödeyeceği sorulan Gülbahar Hanım, "Çalışıp taksit taksit ödeyeceğim. Ayda 200, en fazla 300 dolardan fazla veremem" dedi. Bu teklife sinirlenen Recep Bey, "O parayı git dilenciye ver, sen benim 4 senemi çaldın. Kızımın rızkını, ablamın ameliyat parasını sana yedirdim" diyerek tepki gösterdi.

Kendi eşini de dolandırdığını söyleyen bir kişi bağlandı

"ÇOCUKLARIMIN AYAKKABI DELİKKEN GÖNDERİYORDU"

Yayına bağlanan Müzeyyen isimli bir kadın, Gülbahar Hanım'ın kendi eşini de dolandırdığını iddia etti. Müzeyyen Hanım, eşinin telefonunda Gülbahar'ı şüphe çekmemek için "Sedat 2" ismiyle kaydettiğini söyledi. Mağdur eş, "Kocam benim 160 bin liramı, Hint kolyemi, 14 yarım altınımı ve ahırdaki 14 keçimi satıp bu kadına yedirdi. Çocuklarımın ayakkabısı delikken parayı ona gönderiyordu" dedi.

Gülbahar iddiaları reddetti

İDDİALARI REDDETTİ

Gülbahar Hanım, bu iddiaları reddederek kadını tanımadığını söyledi.

Müge Anlı'da telefon kaydı krizi

Ancak Müzeyyen Hanım, "Seni aradığımda 'yanlışlıkla mesaj attım, nişanlım askerde ona atacaktım' diyerek beni kandırdın" dedi. Gülbahar Hanım ise "İspat et, delil getir" diyerek karşılık verdi.

Tiktok videoları stüdyoda tartışma yarattı

TİKTOK'TA AÇIKLIK SAVUNMASI

Gülbahar Hanım'ın "Geçimimi sağlamak için temizliğe gidiyorum" demesine rağmen, Tiktok'ta yatakta çektiği filtreli videoların gösterilmesi stüdyoda tartışma çıkardı. Müge Anlı ise "Sabah 8 akşam 6 temizlik yapan kadın nasıl vakit buluyor?" sorusunu sordu. Gülbahar Hanım, "Video paylaşmak normal bir şey, istediğim için paylaşıyorum. Açık fotoğrafım mı var?" diyerek kendini savundu.

Recep Bey telefonu geri istedi

TELEFON HEDİYE SAVUNMASI

Recep Bey, Gülbahar Hanım'a aldığı son model telefonu geri istediğini ancak alamadığını söyledi. Gülbahar Hanım ise telefonun kendisine hediye edildiğini ve geri vermeyeceğini belirtti. Recep Bey, "Mazlum yüzüne aldandım, tek bir kuruşumu helal etmiyorum" diyerek yayını terk etmek istedi.

Müge Anlı ve Dostları projesinde 106 filoluk aşevi

106 AŞEVİ FİLOSU

Öte yandan sosyal sorumluluk projeleriyle de bilinen Müge Anlı, "Müge Anlı ve Dostları" kapsamında yürütülen aşevi projesinde rekor üstüne rekor kırıldı. Bugün programda yapılan açıklamaya göre, filoya 3 yeni mobil aşevi daha eklendi ve toplam sayı 106'ya ulaştı.

Belirlenen hedefin üzerine çıkıldı

HEDEF AŞILDI

Canlı yayında konuşan Anlı, yeni araçların hizmete girişini "Yeni aşevlerimiz vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bu çorbada tuzunuz olabilir. Emeği geçen tüm Kızılay personellerimize ve Kızılay başkanımıza teşekkür ediyorum." sözleriyle duyurdu.

Projeye ilişkin hedeflerin aşıldığı vurgulanırken, Cumhuriyet'in 100. yılı için belirlenen 100 aşevi hedefinin üzerine çıkıldığı ifade edildi.

YENİ TEKNOLOJİK DÜZENLEMELER

Yeni mobil aşevlerinin özellikle deprem bölgelerine yönlendirileceği belirtildi. Buna göre araçların rotasının Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ şeklinde olduğu ifade edildi. Proje kapsamında ayrıca "engelsiz hizmet" hedefiyle yeni teknolojik düzenlemeler yapıldığı aktarıldı. Araçlara görme ve bedensel engelliler için erişim sistemleri entegre edildiği ifade edildi.Aşevi projesinin yalnızca afet dönemlerinde değil, günlük yaşamda da sosyal destek sağladığını vurguladı.

"BAHÇELİ'NİN ÇOK BÜYÜK KATKILARI VAR"

Sınav dönemleri, Ramazan ayı ve evden çıkamayan yaşlılar için sıcak yemek ulaştırıldığı ifade edildi. Projenin destekçileri arasında yer alan siyasi isimlere de teşekkür edilirken, özellikle Devlet Bahçeli için "Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok büyük katkıları var. Kendisine teşekkür ediyorum." sözleri ifade edildi. Proje, Türkiye genelinde gönüllü desteklerle büyümeye devam ederken, aşevi filosunun yeni hedeflerle genişletileceği belirtildi.