Reyting rekortmeni A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu alkış topladı: Doğan'ın fedakarlığı tüm kategorileri salladı

ATV'nin reyting lideri A.B.İ., 13. bölümüyle yine ekranlarda fırtına kopardı. Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği Doğan, sevdiği kadından vazgeçme kararı alırken; Afra Saraçoğlu'nun 'Çağla'sı için her şey altüst oldu. Tüm Kişiler'de %7,77 izlenme oranı ve %22,29 izlenme payıyla tüm kategorilerde zirvede yer alan dizi, sosyal medyayı da ikiye böldü.

  • A.B.İ. dizisi 13. bölümüyle Tüm Kişiler'de %7,77 oran ve %22,29 payla, AB grubunda %6,01 oran ve %19,26 payla, 20+ABC1 grubunda %7,08 oran ve %19,84 payla tüm kategorilerde birinci oldu.
  • Doğan adliyede özgürlüğüne kavuştu ancak Çağla'yı korumak için ondan vazgeçme kararı aldı.
  • Melek, Tahir'in baskısıyla abisi Doğan'ı kurtarmak için Yılmaz'la nikaha zorlandı.
  • Dizinin haziran ayında 20. bölümle finale gitmesi planlanıyor.
  • Yapımcı ekip 13. bölüm için 'Bazı hikayeler yarım kalır, gölgesi karanlığa düşer' epigrafını kullandı.

OGM Pictures imzalı, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ., 13. bölümüyle hem dramatik hem de reyting kulvarında taçlandı.

A.B.İ. dizisinin 13. bölümünden kareler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

EKRANLARIN HAKİMİ YİNE A.B.İ

Dizi, Tüm Kişiler'de %7,77 izlenme oranı ve %22,29 izlenme payı; AB grubunda %6,01 oran ve %19,26 pay; 20+ABC1 grubunda %7,08 oran ve %19,84 payla tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti. ATV'nin salı akşamlarına adeta kilit vurduğu A.B.İ., sosyal medyada da haftalık en çok konuşulan yapımlar arasındaki yerini korudu.

ABİ İÇİN ÖDENEN BEDEL

Ağır yaralı halde yalıda gözlerini açan Doğan, kardeşi Melek'in taşıdığı sırrı fark ettikçe aile içindeki kırılganlığın ne denli derin olduğunu kavradı. Melek'in Tahir'in baskısıyla Yılmaz'la nikaha zorlanması, aslında bir teslimiyet değil, abisini kurtarmak adına ödediği bedel olarak ekranlara yansıdı.

BÖLÜMÜN EN SARSICI ANI

Adliyede suçu üstlenmeye hazırlanan Doğan'ın önünde son anda Tahir'in ifadesini geri çekmesiyle dengeler altüst oldu ve Doğan özgürlüğüne kavuştu ancak bu kararın arkasındaki gerçek niyet aile içi çatışmayı daha da körükledi. Bölümün en sarsıcı anı ise finalinde geldi: Doğan'ın, Çağla'yı korumak uğruna ondan vazgeçme kararı alması. Yıllarca yan yana savaşan iki karakterin bu sessiz kopuşu, izleyiciyi derin bir bekleyişin içine çekti.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Tahir'in emriyle ölümle burun buruna gelen Genco'yu kurtarmak için Çağla, hem Doğan'ı hem de Genco'yu aynı anda kollamanın imkansız ağırlığını omuzladı. Melek'in evden kaçması ve Doğan ile Tahir'in sarılma sahnesine şahit olan Çağla için tablo bambaşka bir boyut kazandı ve bir anda her şey dağıldı.

"BAZI HİKAYELER YARIM KALIR"

Yapımcı ekibinin 13. bölüm için seçtiği "Bazı hikayeler yarım kalır, gölgesi karanlığa düşer!" şeklindeki epigraf izleyiciler tarafından sezonun en keskin özeti olarak değerlendirildi. Sosyal medyada bu söz, bölümün yayınlanmasının ardından binlerce kez paylaşıldı. Dizinin haziran ayında 20. bölümle finale gitmeyi planladığı öğrenilirken, hayranlar 2. sezon için umutla bekleyişe geçti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

"Doğan neden vazgeçiyor?" sorusu gecenin en çok aranan başlıkları arasına girdi. Bir kesim Doğan'ın fedakarlığını "gerçek abi" olarak yorumlarken, diğer kesim bu kararın Çağla'ya haksızlık ettiğini savundu. Afra Saraçoğlu'nun son sahnedeki performansı ise tartışmasız biçimde alkış topladı.

