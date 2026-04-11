Tahir Bey'e saldıranın Melek olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte ailede dengeler altüst oldu. Yıllardır baskı altında yaşayan Melek'in bu hamlesi, sadece bir yüzleşmeyi değil, geri dönüşü olmayan bir kırılmayı da beraberinde getirdi.

ÇATIŞMA BÜYÜYOR

Aile üzerindeki otoritesini yeniden kurmak isteyen Tahir Bey, Melek'i Yılmaz ile evlenmeye zorlayarak kontrolü tamamen eline almaya çalışıyor. Ancak bu karar, aile içindeki çatışmayı daha da büyütecek gibi görünüyor. Öte yandan Doğan'ın kardeşini korumak için verdiği mücadele giderek sertleşiyor. "Kardeşimi neyle tehdit ediyorsun?" sözleriyle isyan eden Doğan'ın yere yığılması, yaşanacakların habercisi oldu.