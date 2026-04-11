A.B.İ.’de sırlar ortaya saçıldı: Geri dönüşü olmayan kırılmalar yaşanacak

A.B.İ.’nin salı akşamı yayınlanacak olan 13. bölümünde bölümünde Melek’in gerçeği büyük bir kırılmaya neden oldu. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide aile içindeki çatışma giderek büyüyor. Doğan’ın kardeşini için verdiği mücadele giderek sertleşiyor.

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı A.B.İ. dizisinde 13. bölümde büyük bir sır açığa çıktı.

A.B.İ. 13. bölümden kareler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

DENGELER ALTÜST OLDU

Tahir Bey'e saldıranın Melek olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte ailede dengeler altüst oldu. Yıllardır baskı altında yaşayan Melek'in bu hamlesi, sadece bir yüzleşmeyi değil, geri dönüşü olmayan bir kırılmayı da beraberinde getirdi.

ÇATIŞMA BÜYÜYOR

Aile üzerindeki otoritesini yeniden kurmak isteyen Tahir Bey, Melek'i Yılmaz ile evlenmeye zorlayarak kontrolü tamamen eline almaya çalışıyor. Ancak bu karar, aile içindeki çatışmayı daha da büyütecek gibi görünüyor. Öte yandan Doğan'ın kardeşini korumak için verdiği mücadele giderek sertleşiyor. "Kardeşimi neyle tehdit ediyorsun?" sözleriyle isyan eden Doğan'ın yere yığılması, yaşanacakların habercisi oldu.

VİCDAN SAVAŞI

Melek cephesinde ise büyük bir vicdan savaşı yaşanıyor. Gerçekleri abisinden saklamanın ağırlığıyla yüzleşen Melek, artık susmayacağının sinyallerini veriyor. Çağla'nın sözleriyle sarsılan genç kadın, abisini kurtarmak için her şeyi göze alabilir. Peki Melek gerçeği açıklayacak mı? Doğan bu savaşta ayakta kalabilecek mi? Tahir Bey'in kurduğu düzen yıkılacak mı? Tüm soruların yanıtı, yeni bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği A.B.İ. yeni bölümüyle Salı akşamı atv'de!

