Eleni ve Esme'yi Niko kurtardı! İşte Taşacak Bu Deniz'in Niko'sunun özellikleri

Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni'nin telefondan iletişim kurduğu yapay zekâ Niko izleyicilerin en çok merak ettiği detaylardan biri haline geldi. Niko, esprili dili, duygusal tepkileri ve kritik anlarda verdiği destekle dikkat çekiyor.

(Eleni'nin yapay zeka arkadaşı Niko- Taşacak Bu Deniz) Niko gerçek mi kurgu mu? Dizide yer alan Niko, indirilebilen gerçek bir uygulama değil. Senaryo için özel olarak kurgulanan bu yapay zekâ karakteri günümüzde kullanılan gelişmiş sohbet botlarından ilham alınarak tasarlandı. Konuşma tarzı, sesli yanıt vermesi ve ekrandaki animasyonlar izleyicilere tanıdık geliyor. Niko aslında Taşacak Bu Deniz dizisinde tamamen Eleni karakterinin tasarladığı bir yapay zeka sohbet botu.