Eleni ve Esme'yi Niko kurtardı! İşte Taşacak Bu Deniz'in Niko'sunun özellikleri
Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni’nin yapay zeka dostu Niko gündem oldu. Telefon uygulaması olan Niko konum bulma, hastalık tespiti, ses taklidi ve hızlı analiz gibi özellikleriyle kritik anlarda devreye giriyor.
Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni'nin telefondan iletişim kurduğu yapay zekâ Niko izleyicilerin en çok merak ettiği detaylardan biri haline geldi. Niko, esprili dili, duygusal tepkileri ve kritik anlarda verdiği destekle dikkat çekiyor.
Niko gerçek mi kurgu mu?
Dizide yer alan Niko, indirilebilen gerçek bir uygulama değil. Senaryo için özel olarak kurgulanan bu yapay zekâ karakteri günümüzde kullanılan gelişmiş sohbet botlarından ilham alınarak tasarlandı. Konuşma tarzı, sesli yanıt vermesi ve ekrandaki animasyonlar izleyicilere tanıdık geliyor. Niko aslında Taşacak Bu Deniz dizisinde tamamen Eleni karakterinin tasarladığı bir yapay zeka sohbet botu.
Niko'da hangi yapay zekalardan esinlenildi?
Niko'nun yapısı incelendiğinde özellikle ChatGPT, Google Gemini ve Siri gibi yapay zekâ asistanlarının izleri görülüyor. Dizide herhangi bir marka adı geçmemesi ise karakterin tamamen kurgu evrenine ait olmasını sağlıyor.
Niko'nun dizide görevi ne?
Niko'nun en dikkat çeken yönü sadece bilgi vermekle kalmayıp duygusal tepki gösterebilmesi. Eleni üzgünken ses tonunu yumuşatması, espri yaparak moral vermesi onu klasik asistanlardan ayırıyor.
Eleni'yi, Koçari'yi, Esme Çavuş'u o kurtardı
Niko'nun dizinin geçmiş bölümlerinde Adil'in hayvanlarını hastalıktan kurtardığı görülüyor. Esme karakterinin ise konumunu bularak Şerif Furtuna'nın kaçırdığı yerden bulunmasını sağlıyor. Eleni'yi de dizide birçok zorluktan kurtarıyor.
Niko'ya Benzeyen Yapay Zekâ Uygulamaları Hangileri?
Gerçek hayatta Niko'ya benzer deneyim sunan bazı yapay zekâlar şöyle:
- ChatGPT
- Google Gemini
- Siri & Alexa
- Microsoft Copilot