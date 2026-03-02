Müge Anlı'da 23 yıldır görmedikleri annelerine seslendiler: “Gel artık kavuşalım” I 1 saat içerisinde bulundu
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Nilsu ve Aziz, 2003 yılından bu yana görmedikleri anneleri Ayşe Mert’i bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Genç kızın “Anne kelimesini hiç kullanmadım, bir kere bana kızım desin istiyorum” sözleri izleyenleri gözyaşına boğdu. 23 yıldır aranan anne programda 1 saat içerisinde bulundu.
Hızlı Özet Göster
- Müge Anlı'nın programında 21 yıldır görmedikleri anneleri Ayşe Mert'e kavuşmak isteyen Nilsu ve Aziz kardeşler canlı yayına çıktı.
- 14 yaşında hamile kalan anne Ayşe Mert'in şikayeti üzerine baba Ramazan Çoban hapse girmiş ve anne çocuklarını terk etmişti.
- Kardeşler 13-14 yaşlarına kadar kimlikleri olmadan yaşamak zorunda kaldı.
- Nilsu'nun annesine gönderdiği mektup hiç açılmadan geri döndü.
- 22 yıldır aranan anne Ayşe Mert, Müge Anlı programında bulundu.
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programında bu kez iki kardeşin dramatik hikayesi gündeme geldi.
Nilsu ve Aziz, 22 yıldır görmedikleri annelerine kavuşmak istediklerini söyleyerek canlı yayında yürek burkan açıklamalar yaptı.
"BANA KIZIM DESİN BİR KERE"
Nilsu'nun sözleri stüdyoda duygusal anlar yaşattı:
Yaşadığımız gençliği, çocukluğu ukde bıraktı. Anne kelimesini hiç kullanmadım. Şu dünya gözüyle bir kere olsun görmek istiyorum, bana 'kızım' desin bir kere. İçimizde hep boşluk vardı. Bunu bir insan dolduramaz, bunu bir anne doldurabilir.
MEKTUP GERİ DÖNDÜ
Babasının velayet davası açmasının ardından annesinin soyadı ve adresine ulaşan Nilsu, annesine bir mektup gönderdiğini ancak mektubun hiç açılmadan geri geldiğini söyledi. Bir akrabası aracılığıyla annesinin son halini gördüğünü de belirtti.
Canlı yayında annesine seslenen Nilsu,"Gel artık kavuşalım, boynumu bükük bırakma" dedi.
GEÇMİŞTE YAŞANANLAR
Anne Ayşe Mert'in 14 yaşında hamile kaldığı, yaşanan olaylar sonrası çocukların babası Ramazan Çoban'ı şikayet ettiği ve babanın hapse girdiği öğrenildi. Nilsu, annesine sitem ederek, "Kızın büyüdü anne, 17 yaşında ve seni görmek istiyor. Niye gittin anne?" sözleriyle çağrıda bulundu.
"BEN ONU ABLA DEĞİL ANNE OLARAK GÖRDÜM"
Ayşe Mert'in iki çocuğunun daha olduğunu öğrendiklerini belirten kardeşler, yaşadıkları zorlukları da anlattı. Nilsu,"Ben hiçbir zaman çocuk olmadım. Hep dimdik durmak zorunda kaldım" dedi.
Aziz ise ablası için,"Ben onu abla değil anne olarak gördüm" ifadelerini kullandı.
KİMLİKSİZ BÜYÜDÜLER
Canlı yayına bağlanan hala ve amca da çarpıcı açıklamalar yaptı. Hala, "Öğretmenler çocuklara acıdığı ve kimlikleri olmadığı için onlara gerçek olmayan karneler verdi. Annemle Ayşe anlaşamıyordu" dedi.
Amca ise,"Ayşe gittikten sonra eşim çocukları emzirdi. Aziz'in süt annesi oldu. Kimlik olmadığı için hastaneye götüremiyoruz, baktırmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Müge Anlı'da 22 yıllık hasret bir saatte son buldu
22 YIL SONRA 1 SAATTE BULUNDU
Kardeşler, kimliklerine ancak 13-14 yaşlarında kavuşabildiklerini belirtti. 22 yıldır aradıkları anneleri Müge Anlı'da bir saatte bulundu.
"DEĞDİ Mİ BİZİ BIRAKMANA"
Nilsu annesi Ayşe'ye"Değdi mi bizi bırakmana yaşadığın hayata? Mutlu musun peki?" şeklinde konuştu. Aziz annesinin"Anneciğim"sözünü duyduktan sonra öfkelendi "Ne anneciğim?"şeklinde bir çıkışta bulundu.
"ÇOCUKLAR ANNE İSTİYOR ANNE"
Yeni evlendiği eşinin ailesine bu durumu söylemediğini ifade eden Ayşe hanım canlı yayından sonra konuşup görüşmek de ısrar etti. Müge Anlı ise "Çocuklar anne istiyor anne. Her yaşta anne istiyoruz. 45'inde de 75'inde de anne istiyoruz." şeklinde konuştu.
Anne Ayşe hanım "Sizi çok seviyorum, yarın görüşmek için geleceğim." dedi.
"ÇOCUĞUN EVİ YATTIĞI YATAKTIR"
Nilsu ve Aziz'in babası canlı yayına bağlandı. Müge Anlı "Çocuklarınızla görüşüyor musunuz? Çocuğun evi yattığı yataktır."dedi. Baba Veysel bey ise her gün görüştüklerini ve çocukları için her şeyi yaptığını dile getirdi.
İLK KEZ SESİNİ DUYDULAR
Çocuklar ilk kez annelerinin sesini duyduklarını dile getirdiler.
23 yılın ardından Mügeb Anlı ile Tatlı Sert programında bir saatte bulunan anne, evlatlarına sarıldı.