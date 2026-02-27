Taşacak Bu Deniz bu akşam (27 Şubat) var mı? Taşacak Bu Deniz bu hafta yok mu?

CANLI YAYIN

TRT 1’in dizisi Taşacak Bu Deniz, 27 Şubat Cuma akşamı ekranlarda olmayacak. TRT 1’de bu akşam FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması yayınlanacağı için Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü bir hafta ara verecek.

Her hafta Cuma akşamları izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisinin 20. bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek. Sevilen yapımın yeni bölümünün hangi tarihte yayınlanacağı ise araştırılmaya başlandı. Peki Taşacak Bu Deniz 20. bölüm ne zaman izleyiciyle buluşacak?

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM EKRANA GELMEYECEK

TRT 1'in resmi yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz dizisi 27 Şubat 2026 Cuma akşamı ekranlara gelmeyecek. Kanalın programında yapılan değişiklik nedeniyle dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

Bu akşam ekranda, Türkiye'nin deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geleceği FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maç mücadelesi yer alacak. Karşılaşma yayını sebebiyle sevilen diziye bir haftalık ara verildi.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü ise 6 Mart Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

