Müge Anlı'da vicdan yaralayan vefasızlık I Engelli kadının üstüne kuma getirmeye çalıştılar: "Saçlarımdan sürükleye sürükleye..."
ATV ekranlarının ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 12 yıldır kanser ve MS hastalığıyla mücadele eden Sebiha Opan, eşi ve kayınvalidesi tarafından darp edilerek sokağa atıldığını ifade etti. Canlı yayında ortaya çıkan görüntüler ve iddialar izleyiciyi gözyaşlarına boğarken, "hastalıkta ve sağlıkta" verilen sözlerin nasıl unutulduğu tartışma konusu oldu.
Gündüz kuşağının en çok konuşulan programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Sebiha Opan, 18 yıllık evliliğinin engelli olduktan sonra değişen yüzünü tüm Türkiye ile paylaştı.
EŞİNİN AİLESİ ENGELLİ KALDIKTAN SONRA İSTEMEDİİddiaların odağındaki eş Abdülkadir Opan canlı yayında...
12 yıldır meme kanseri, son 5 yıldır ise MS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Opan, engelli kaldıktan sonra eşinin ailesi tarafından istenmediğini ve eşine baskıyla başka bir kadınla evlendirmek istediklerini ifade etti.
"EŞİM SAÇLARIMDAN TUTUP DUVARA VURDU"
Yaşadığı dehşet anlarını gözyaşları içinde anlatan Sebiha Opan, şu ifadeleri kullandı:
"Ben ne zaman engelli oldum elden ayaktan düştüm, tekerlekli sandalyemle iş yapamaz oldum eşimin ailesi eşimi evlendirmeye çalışıyorlar benden habersiz. Kayınvalidem beni saçlarımdan sürükleye sürükleye kapının ağzına kadar getirdi. Eşim saçlarımdan tutup duvara vurdu. Kayınvalidem börek oklavasıyla saldırdı, eşim üzerime çöp kovası fırlattı. Ben bunları hiç hak etmedim, ben engelliydim."
DARPTAN SONRAKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Sebiha Opan'ın kardeşi Bediha Coşkun da kardeşinin kendilerine sığındığındaki perişan halini anlatarak,"Bize geldiğinde saçları yolunmuş, burnu kanamış haldeydi. Kardeşim bu hastalığa düştü diye niye evlendirmeye kalkıyorsunuz kocasını?" diyerek isyan etti.
Programda, Sebiha'nın darp edildikten hemen sonra çekilen, burnunun kanadığı ve sinir krizi geçirdiği anlara ait görüntüler ilk kez ekranlara getirildi.
"BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ İFADE ETTİ"
İddiaların odağındaki eş Abdülkadir Opan ise eşinin kendisine hakaret ettiğini savunarak kendisini savundu. Eşine her zaman baktığını iddia eden koca,"Bana 'sen erkek değilsin, gorilsin, maymunsun' dedi. Olay günü beni sinirlendiren ifadeler kullandı. Annem babam benim için üzülüyor ama evlenmek isteyen ben değilim, annem bu konuyu gündeme getirdi"dedi.
Abdülkadir Opan, artık evliliği sürdüremeyeceğini belirterek boşanmak istediğini ifade etti.
"HASTALIKTA DEĞİL, SADECE SAĞLIKTA MI YAN YANASINIZ?"
Programın sunucusu Müge Anlı, yaşananlara sert tepki gösterdi. Abdülkadir Opan'ın savunmalarına karşılık "Herkesin eli ayağı tutarken mi birbirine iyi?"diye soran Anlı, vicdanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
Evlilik dediğin şey nedir? Siz bence düşünün taşının. Hangi kararı alırsak alalım şu vicdanın sesini dinlemek önemli. Bir saat sonra ne olacağımız belli değil, siz de hastalanabilirdiniz. Size bu aklı verenler var ya, onların karıları da koluna adamları taksınlar gelsinler.
YILLARCA AİLENİN KAHRINI ÇEKTİ
Yayına bağlanan bir tanık ise Sebiha'nın yıllarca kayınvalidesinin ve eşinin kahrını çektiğini, ailenin sadece para peşinde olduğunu iddia ederek "Kayınvalidesi Sebiha'yı yaktı. Bunlarda sadece para para para. Abdulkadir, Antalya'da gününü gün etti"şeklinde konuşarak suçlamalara yeni bir boyut kazandırdı.
Şimdi tüm Türkiye, bu vefasızlık iddiasının nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor.