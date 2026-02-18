Kuruluş Orhan'da heyecan dorukta! Bizans'la olan savaş Osmanlı'nın kesin zaferiyle sonlandı

ORUÇ DA SAVAŞ DA BİZE FARZ KILINDI

Ancak Sultan Orhan hiç istifini bozmadan suyunu içtikten sonra gözünü Flavius'a çevirerek,"Eğer buraya elçi olarak gelmeseydin başın gövdenin üstünde durmazdı"sözleriyle Flavius'un sınırlarını bildirdi. Flavius'un,"Dışarıda sizi öldürmeye yemin etmiş bir ordu var, siz burada yemekten, oruçtan bahsediyorsunuz" sözleri üzerine ise Sultan Orhan noktayı koydu: "Oruç da savaş da bize Allah tarafından farz kılındı. Bedenimiz yettikçe orucu, bileğimiz tuttukça pusatı bırakmayız." Ramazan gecesinde hem ibadeti hem cengi aynı kararlılıkla sahiplenen Sultan Orhan'ın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.