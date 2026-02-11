PODCAST CANLI YAYIN
Sultan Orhan’ın Allah’a teslimiyeti Flavius’u etkiledi

Kuruluş Orhan’ın yayınlanan bölümünde zikir halkasında yaşanan anlar, geceye damga vurdu. Flavius’un hançerini Sultan Orhan’a dayamasıyla meydanda nefesler tutuldu.

Yurt genelinde hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış geliyor taşkınlara dikkat!
Başkan Erdoğan imzasıyla Kabine'de görev değişimi! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Adalet Bakanı | İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Kur’an-ı Kerim tilaveti: O video gündem oldu
İslam Memiş’ten altın analizi: Gram ve ons altında beklediği seviyeleri açıkladı!

