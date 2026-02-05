Taşacak Bu Deniz Bedriye'den mektup paylaşımı: Yeni bölümde Koçari ve Furtuna sırrı ortaya çıkıyor

İzleyiciler, bu gizemin Koçari ve Furtuna ailelerinin kökenine dair mi yoksa saklanan silahla mı ilgili olduğunu şimdiden tartışmaya başladı.

17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Esme, hem Şerif'ten hem de Hicran'dan kurtulmak için hayatını riske atarak silahı bulmaya odaklanıyor. Ancak tek aksiyon Esme cephesinde yaşanmıyor: