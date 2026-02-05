Müge Anlı canlı yayın: 5 Şubat 2026 Müge Anlı'da son yaşananlar...
Faili meçhul cinayetlerden yıllardır çözülemeyen kayıp vakalarına kadar birçok dosyayı titizlikle ele alan Müge Anlı hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Programın son bölümünde yaşananlar gündeme damga vurdu. Sinan Sardoğan, İstanbul'da işlediği iddia edilen cinsel istismar suçlaması nedeniyle tutuklanıp tahliye edilmesinin ardından ilk kez Müge Anlı'nın programında konuştu. İşte Müge Anlı son bölümde kaydedilen gelişmeler
- Tokat'ın Almus ilçesinde 17 Aralık 2022'de kaybolan 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor.
- Dosyanın baş şüphelisi Sinan Sardoğan, cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanıp tahliye edildikten sonra ilk kez Müge Anlı'nın programında konuştu.
- Sardoğan, Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün üç kişiyle olay yerine gittiklerini kabul etti ancak suçu başkalarına attı.
- Sardoğan'ın 23 ayrı adli kaydı olduğu bilgisi programda paylaşıldı.
- Yayında stüdyo ve saha ifadeleri arasındaki çelişkiler, küfürlü mesajlar, telefon kayıtları ve yakıldığı iddia edilen kıyafetler dikkat çekti.
Faili meçhul cinayetlerden yıllardır çözülemeyen kayıp dosyalarına kadar pek çok olayı mercek altına alan Müge Anlı hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Programın son bölümünde yaşanan gelişmeler yine büyük yankı uyandırdı. Hakkındaki cinsel istismar iddiaları nedeniyle tutuklanıp daha sonra tahliye edilen Sinan Sardoğan cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez canlı yayında konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Müge Anlı'nın son bölümünde öne çıkanlar…
NE OLMUŞTU?
Tokat'ın Almus ilçesinde 17 Aralık 2022'de kaybolan 64 yaşındaki Arife Gökçe dosyasının baş şüphelisi olarak gösterilen Sinan Sardoğan, cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanıp tahliye edilmesinin ardından cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez Müge Anlı'nın programında konuştu.
Cezaevinde yaşadıklarını anlatan, pişman olduğunu söyleyen Sardoğan; Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün üç kişiyle olay yerine gittiklerini kabul etti ancak suçu başkalarına attı.
Yayında stüdyo ve saha ifadeleri arasındaki çelişkiler, küfürlü mesajlar, telefon kayıtları ve yakıldığı iddia edilen kıyafetler dikkat çekerken, Sardoğan'ın 23 ayrı adli kaydı olduğu bilgisi de paylaşıldı. Arife Gökçe'nin akıbeti ise hâlâ belirsizliğini koruyor.