Müge Anlı canlı yayın: 5 Şubat 2026 Müge Anlı'da son yaşananlar...

Sinan’ın cezaevine girmeden önceki ve çıktıktan sonraki değişimi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?



Tokat'ın Almus ilçesinde 17 Aralık 2022'de kaybolan 64 yaşındaki Arife Gökçe dosyasının baş şüphelisi olarak gösterilen Sinan Sardoğan, cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanıp tahliye edilmesinin ardından cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez Müge Anlı'nın programında konuştu.



Cezaevinde yaşadıklarını anlatan, pişman olduğunu söyleyen Sardoğan; Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün üç kişiyle olay yerine gittiklerini kabul etti ancak suçu başkalarına attı.



Yayında stüdyo ve saha ifadeleri arasındaki çelişkiler, küfürlü mesajlar, telefon kayıtları ve yakıldığı iddia edilen kıyafetler dikkat çekerken, Sardoğan'ın 23 ayrı adli kaydı olduğu bilgisi de paylaşıldı. Arife Gökçe'nin akıbeti ise hâlâ belirsizliğini koruyor.