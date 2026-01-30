‘Kuruluş Orhan’ yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de atv’de!

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan 12. bölümüyle tarihi kırılmalar, çatışmalar ve duygusal yüzleşmelerle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi. Osmanlı Devleti'nin ilanı, Orhan Gazi'nin aldığı stratejik kararlar ve cephelerde eş zamanlı başlayan hamleler geceye damga vurdu. Dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle yayın gecesi boyunca sosyal medyada Türkiye gündeminde yer aldı.

