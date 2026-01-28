Kuruluş Orhan'da yeni dönem başladı! Osmanlı Devleti tüm cihana ilan edildi
Osmanlı Devleti’ni cihana ilan edeceği tören alanına halkın coşkulu sevinci ve “Sultan Orhan çok yaşa!” nidaları arasında gelen Orhan Bey, devletin yeni çağını resmen başlattı. Öte yandan Oba'da Asporça ile Nilüfer Hatun'un arasındaki soğuk rüzgarlar gerilimi arttırdı.
Kara Halil'in, "Uçların hâkimi, cümle mazlumun hâmisi, şehri Bursa'nın fatihi, merd-i cihan Sultan Orhan Gazi Hazretleri!" takdimiyle birlikte mehter marşı yükseldi. Mehter eşliğinde posta gelen Sultan Orhan, huzurunda Memlük Sultanı'nın ve Abbasi Halifesi'nin elçilerini kabul etti. Elçiler, Orhan Gazi'ye sultanlığını tanıdıklarını bildirerek tebrik ve övgülerini sundu.Kuruluş Orhan'da Osmanlı Devleti ilan edildi
SULTAN ORHAN TAHTA OTURDU
Devlet nizamının da ilan edildiği törende Sultan Orhan; Alaeddin Bey'i vezirliğe atarken, Bursa'yı da başkent ilan etti. Yeni Osmanlı düzeni, devlet erkânı ve halkın huzurunda vücut buldu. Hz. Peygamber'in, "Kavimlerin efendileri, kavimlerin hizmetkârlarıdır"hadisiyle konuşmasına başlayan Sultan Orhan, "İki cihan nimetinden doyum bulmak dileyen, sancağımın altına sığınsın"sözleriyle hitabını tamamladı.
OBA'DA SOĞUK SAVAŞ
Asporça'nın düştüğü tuzakta yaralanmasının ardından obada tansiyon yine düşmedi. Yaralı hâlde otağa gelen Asporça'nın yanına gelen Nilüfer Hatun'un sert tavrı, iki kadın arasındaki gerilimi zirveye taşıdı.Asporça ile Nilüfer Hatun karşı karşıya geldi!
Nilüfer Hatun'un elindeki bıçaktan rahatsız olan Asporça, otağdan çıkmak isterken Nilüfer Hatun'un sert hamlesiyle sarsıldı. "Yaranın dağlanması lazım. Sefil canın bize şimdi lazım." sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koyan Nilüfer Hatun, Asporça'nın "Sana güvenmiyorum" çıkışına ise sert ama soğukkanlı bir karşılık verdi: "Emin ol, en az Sultanımız kadar güvenebilirsin."
ASPORÇA İLE NİLÜFER HATUN KARŞI KARŞIYA
Bu sözlerle susan Asporça, gerilimi daha da derinleştiren şu ifadeyi kullandı: Hakkın var… Ama Orhan Bey, ona güvenmem için epey uğraştı." Nilüfer Hatun'un cevabı ise netti: "Ben Sultanımızın her adımına sonsuz güvenirim.İki kadın arasındaki soğuk savaş, Nilüfer Hatun'un yaranın dağlanması için "çıkar üzerini." demesiyle son buldu.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.