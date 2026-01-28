Kuruluş Orhan'da yeni dönem başladı! Osmanlı Devleti tüm cihana ilan edildi

Kara Halil'in, "Uçların hâkimi, cümle mazlumun hâmisi, şehri Bursa'nın fatihi, merd-i cihan Sultan Orhan Gazi Hazretleri!" takdimiyle birlikte mehter marşı yükseldi. Mehter eşliğinde posta gelen Sultan Orhan, huzurunda Memlük Sultanı'nın ve Abbasi Halifesi'nin elçilerini kabul etti. Elçiler, Orhan Gazi'ye sultanlığını tanıdıklarını bildirerek tebrik ve övgülerini sundu. Kuruluş Orhan'da Osmanlı Devleti ilan edildi SULTAN ORHAN TAHTA OTURDU

Devlet nizamının da ilan edildiği törende Sultan Orhan; Alaeddin Bey'i vezirliğe atarken, Bursa'yı da başkent ilan etti. Yeni Osmanlı düzeni, devlet erkânı ve halkın huzurunda vücut buldu. Hz. Peygamber'in, "Kavimlerin efendileri, kavimlerin hizmetkârlarıdır"hadisiyle konuşmasına başlayan Sultan Orhan, "İki cihan nimetinden doyum bulmak dileyen, sancağımın altına sığınsın"sözleriyle hitabını tamamladı.

Sultan Orhan Osmanlı Devleti'ni ilan etti. (Görsel ATV'den alınmıştır) OBA'DA SOĞUK SAVAŞ Asporça'nın düştüğü tuzakta yaralanmasının ardından obada tansiyon yine düşmedi. Yaralı hâlde otağa gelen Asporça'nın yanına gelen Nilüfer Hatun'un sert tavrı, iki kadın arasındaki gerilimi zirveye taşıdı. Asporça ile Nilüfer Hatun karşı karşıya geldi! Nilüfer Hatun'un elindeki bıçaktan rahatsız olan Asporça, otağdan çıkmak isterken Nilüfer Hatun'un sert hamlesiyle sarsıldı. "Yaranın dağlanması lazım. Sefil canın bize şimdi lazım." sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koyan Nilüfer Hatun, Asporça'nın "Sana güvenmiyorum" çıkışına ise sert ama soğukkanlı bir karşılık verdi: "Emin ol, en az Sultanımız kadar güvenebilirsin."