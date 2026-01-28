PODCAST CANLI YAYIN

Arka Sokaklar senaristi sosyal medyadan paylaştı: Cevher Şanlı karakteri diziye veda ediyor

Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosunda yer alan Nail Kırmızıgül, Cevher Sanlı karakterinin ölümüyle projeden ayrılıyor. Senarist Ozan Yurdakul'un Instagram hesabından paylaştığı senaryo taslağına göre, dizideki kötü karakterlerden biri olan Cevher'in gidişiyle birlikte hikayeye yeni bir ismin dahil edilmesi planlanıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Arka Sokaklar senaristi sosyal medyadan paylaştı: Cevher Şanlı karakteri diziye veda ediyor

Arka Sokaklar'da oyuncu kadrosu yenilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon hikayeye tekrar dahil olan ve Cevher Sanlı karakterine hayat veren Nail Kırmızıgül'ün projeden ayrılacağı kesinleşti.

Arka Sokaklar dizisinde Nail Kırmızıgül tarafından canlandırılan Cevher Sanlı karakteri, senaryo gereği ölerek diziye veda etmeye hazırlanıyor.

📜 SENARİST VEDA SAHNESİNİ YAYINLADI

Ayrılık haberi, dizinin senaryosunu yazan Ozan Yurdakul'un sosyal medya paylaşımıyla resmiyet kazandı. Yurdakul, Instagram hesabından Cevher Şanlı'nın veda edeceği sahnenin senaryo metnini takipçilerine sundu.

  • 📍 Ayrılık Nedeni: Karakterin hikaye akışındaki rolünün tamamlanması.

  • 📍 Gidiş Biçimi: Silahlı çatışma veya benzeri bir aksiyon sahnesiyle ölerek veda edecek.

Nail Kırmızıgül'ün hayat verdiği Cevher Sanlı karakteri, Rıza Baba ve ekibiyle girdiği son hesaplaşmanın ardından projeden ayrılıyor.

  • 📍 Yeni Gelişme: Cevher Şanlı'nın yerine diziye yeni bir antagonist (kötü karakter) transfer edilecek.

Senarist Ozan Yurdakul, Cevher Sanlı karakterinin son sahnesine ait senaryo detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. (Yurdakul'un paylaşımı)

🎭 KADRODAKİ DEĞİŞİMLER SÜRÜYOR

Dizinin 20. sezonu devam ederken, Cevher Sanlı gibi baskın karakterlerin gidişi senaryoda yeni boşluklar açıyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre yapım ekibi, Nail Kırmızıgül'ün vedasının ardından hikaye örgüsüne taze kan katmak adına yeni bir oyuncuyla anlaşma hazırlığında. Karakterin hangi bölümde ve nasıl bir sonla veda edeceği ise Şubat ayı içindeki bölümlerde netlik kazanacak.

Cevher Şanlı'nın ölüm sahnesi Şubat ayı içerisinde izleyiciyle buluşacak. (Fotoğraflar Instagram'dan alınmıştır)

Gonca Cilasundan Uzak Şehir itirafı: Benimle hiç alakası olmayan huysuz bir kadınGonca Cilasundan Uzak Şehir itirafı: Benimle hiç alakası olmayan huysuz bir kadın
Gonca Cilasun'dan Uzak Şehir itirafı: Benimle hiç alakası olmayan huysuz bir kadın
Kuruluş Orhan 12. bölüm nefes kesecek: Osmanlı Devleti cihana ilan ediliyor!Kuruluş Orhan 12. bölüm nefes kesecek: Osmanlı Devleti cihana ilan ediliyor!
Kuruluş Orhan 12. bölüm nefes kesecek: Osmanlı Devleti cihana ilan ediliyor!
Nursel Köse Uzak Şehir’den sonra Veliaht dizisiyle dönüyor: Yeni rolü belli olduNursel Köse Uzak Şehir’den sonra Veliaht dizisiyle dönüyor: Yeni rolü belli oldu
Nursel Köse Uzak Şehir’den sonra Veliaht dizisiyle dönüyor: Yeni rolü belli oldu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler