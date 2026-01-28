Arka Sokaklar senaristi sosyal medyadan paylaştı: Cevher Şanlı karakteri diziye veda ediyor

Senarist Ozan Yurdakul, Cevher Sanlı karakterinin son sahnesine ait senaryo detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. (Yurdakul'un paylaşımı)

🎭 KADRODAKİ DEĞİŞİMLER SÜRÜYOR

Dizinin 20. sezonu devam ederken, Cevher Sanlı gibi baskın karakterlerin gidişi senaryoda yeni boşluklar açıyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre yapım ekibi, Nail Kırmızıgül'ün vedasının ardından hikaye örgüsüne taze kan katmak adına yeni bir oyuncuyla anlaşma hazırlığında. Karakterin hangi bölümde ve nasıl bir sonla veda edeceği ise Şubat ayı içindeki bölümlerde netlik kazanacak.