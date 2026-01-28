Arka Sokaklar senaristi sosyal medyadan paylaştı: Cevher Şanlı karakteri diziye veda ediyor
Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosunda yer alan Nail Kırmızıgül, Cevher Sanlı karakterinin ölümüyle projeden ayrılıyor. Senarist Ozan Yurdakul'un Instagram hesabından paylaştığı senaryo taslağına göre, dizideki kötü karakterlerden biri olan Cevher'in gidişiyle birlikte hikayeye yeni bir ismin dahil edilmesi planlanıyor.
Arka Sokaklar'da oyuncu kadrosu yenilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon hikayeye tekrar dahil olan ve Cevher Sanlı karakterine hayat veren Nail Kırmızıgül'ün projeden ayrılacağı kesinleşti.
📜 SENARİST VEDA SAHNESİNİ YAYINLADI
Ayrılık haberi, dizinin senaryosunu yazan Ozan Yurdakul'un sosyal medya paylaşımıyla resmiyet kazandı. Yurdakul, Instagram hesabından Cevher Şanlı'nın veda edeceği sahnenin senaryo metnini takipçilerine sundu.
📍 Ayrılık Nedeni: Karakterin hikaye akışındaki rolünün tamamlanması.
📍 Gidiş Biçimi: Silahlı çatışma veya benzeri bir aksiyon sahnesiyle ölerek veda edecek.
📍 Yeni Gelişme: Cevher Şanlı'nın yerine diziye yeni bir antagonist (kötü karakter) transfer edilecek.
🎭 KADRODAKİ DEĞİŞİMLER SÜRÜYOR
Dizinin 20. sezonu devam ederken, Cevher Sanlı gibi baskın karakterlerin gidişi senaryoda yeni boşluklar açıyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre yapım ekibi, Nail Kırmızıgül'ün vedasının ardından hikaye örgüsüne taze kan katmak adına yeni bir oyuncuyla anlaşma hazırlığında. Karakterin hangi bölümde ve nasıl bir sonla veda edeceği ise Şubat ayı içindeki bölümlerde netlik kazanacak.