Nursel Köse Uzak Şehir’den sonra Veliaht dizisiyle dönüyor: Yeni rolü belli oldu

Oyuncu Nursel Köse’nin yeni adresi belli oldu. Mayıs 2025’te Uzak Şehir’e veda eden oyuncu, Veliaht dizisiyle anlaşma sağladı.

Çekimler Kars'ta Başlıyor

Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği Veliaht dizisinin yeni dönem çekimlerinin önümüzdeki hafta Kars'ta yapılması planlanıyor. Nursel Köse'nin de bu çekimlerle birlikte ekibe dahil olması ve hikayede aile içi dengeleri etkileyen bir figür olarak yer alması bekleniyor.