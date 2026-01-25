Nursel Köse Uzak Şehir’den sonra Veliaht dizisiyle dönüyor: Yeni rolü belli oldu
Uzak Şehir dizisinde Fikriye karakterini canlandıran Nursel Köse, yapımdan ayrılmasının ardından Veliaht dizisinin kadrosuna dahil oldu. Köse, yeni projesinde Yahya ve Selim karakterlerinin annesini canlandıracak.
Mayıs 2025'te Uzak Şehir'e veda eden Nursel Köse'nin yeni adresi Veliaht dizisi oldu. Başarılı oyuncunun, önümüzdeki hafta Kars'ta başlayacak yeni bölüm çekimlerinde Yahya ve Selim'in annesi olarak kamera karşısına geçeceği açıklandı.
Uzak Şehir'den Veliaht'a Yeni Serüven
Uzak Şehir dizisinde Alya'nın annesi Fikriye karakterini canlandıran ve Mayıs 2025'te yayınlanan 28. bölüm öncesi hikaye gereği projeden ayrılan Nursel Köse, uzun süren sessizliğini bozdu. Ayrılığının ardından gelen teklifleri değerlendiren oyuncu, Veliaht projesiyle setlere dönme kararı aldı.
Veliaht Dizisindeki Rolü: Zahide
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre; Nursel Köse, Veliaht dizisinde Zahide karakterini canlandıracak. Köse'nin hayat vereceği bu karakter, dizinin ana aksındaki Yahya (Erkan Kolçak Köstendil) ve Selim (Rahimcan Kapkap) kardeşlerin annesi olarak hikayeye yön verecek.
Çekimler Kars'ta Başlıyor
Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği Veliaht dizisinin yeni dönem çekimlerinin önümüzdeki hafta Kars'ta yapılması planlanıyor. Nursel Köse'nin de bu çekimlerle birlikte ekibe dahil olması ve hikayede aile içi dengeleri etkileyen bir figür olarak yer alması bekleniyor.