Aslı Omağ Gönül Dağı dizisinde: Döndü’nün ablası Ayşe karakteri Gedelli’ye geldi

Müzisyen Kimliği: Aslı Omağ'ın güçlü sesi, ilerleyen bölümlerde Gönül Dağı'nın o meşhur türkü ve bozlak atmosferine bir renk katma potansiyeli taşıyor.

Döndü ile Hesaplaşması: Babalarının vefatından sonra kopan kardeşlik bağlarının, Gedelli'nin samimi atmosferinde nasıl bir sınav vereceği izleyicinin odağında olacak.

Gedelli'de Yeni Bir Esnaf: Kasabada açacağı tuhafiye dükkanı, hem Ayşe'nin ekonomik özgürlüğünü temsil edecek hem de kasaba halkıyla yeni etkileşimler kurmasını sağlayacak.

Gönül Dağı'nın 199. bölümünde hikayeye dahil olan Ayşe, kasabadaki dengeleri değiştirecek.

ASLI OMAĞ: "SİVRİHİSAR'IN TARİHİNE HAYRAN KALDIM"

Daha önce "Kalk Gidelim" gibi uzun soluklu aile dizilerinde rol alan Aslı Omağ, Gönül Dağı setine adaptasyon sürecinin çok hızlı olduğunu belirtti. Set ekibinde ve oyuncu kadrosunda daha önce çalıştığı birçok arkadaşının bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Omağ, çekimlerin yapıldığı Sivrihisar hakkında şunları söyledi: