Aslı Omağ Gönül Dağı dizisinde: Döndü’nün ablası Ayşe karakteri Gedelli’ye geldi
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 199. bölümüyle kadrosuna Aslı Omağ’ı kattı. Dizide Döndü’nün ablası Ayşe karakterini canlandıran sanatçı, eşinin vefatının ardından çocuklarının geçimi için Gedelli’ye geri dönerek bir tuhafiye dükkanı açacak.
Kardeşi Döndü ile geçmişten gelen bir kırgınlığı bulunan Ayşe, Anadolu'nun sıcak kasabası Gedelli'de hem ailesiyle barışmaya çalışacak hem de bir esnaf olarak hayata tutunacak.
BABA OCAĞINA GERİ DÖNECEK
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimleri devam eden Gönül Dağı dizisi, izleyicilerini yeni bir karakterle buluşturdu. Sevilen oyuncu ve müzisyen Aslı Omağ, dizide Döndü'nün uzun süredir görüşmediği ablası Ayşe karakterine hayat veriyor. Eşinin vefatından sonra çocuklarının geçimini sağlamak ve eğitim masraflarını karşılamak için baba ocağı Gedelli'ye dönen Ayşe, burada bir tuhafiye dükkanı açarak hayata tutunmaya çalışacak. Kardeşi Döndü ile arasındaki geçmişten gelen kırgınlıkların nasıl çözüleceği ise şimdiden merak konusu oldu.
AYŞE KARAKTERİNİN GEDELLİ YOLCULUĞU
Gönül Dağı evrenine katılan Ayşe, sadece bir akraba ziyareti için değil, hayatını yeniden kurmak için kasabaya ayak basıyor. Karakterin gelişim süreci ve diziye katacağı dinamikler şu şekilde özetleniyor:
Ayakları Üzerinde Duran Bir Anne: Eşini kaybettikten sonra zorlu bir mücadeleye girişen Ayşe, çocuklarının geleceği için en iyi bildiği yere, köklerine dönme kararı alıyor.
Gedelli'de Yeni Bir Esnaf: Kasabada açacağı tuhafiye dükkanı, hem Ayşe'nin ekonomik özgürlüğünü temsil edecek hem de kasaba halkıyla yeni etkileşimler kurmasını sağlayacak.
Döndü ile Hesaplaşması: Babalarının vefatından sonra kopan kardeşlik bağlarının, Gedelli'nin samimi atmosferinde nasıl bir sınav vereceği izleyicinin odağında olacak.
Müzisyen Kimliği: Aslı Omağ'ın güçlü sesi, ilerleyen bölümlerde Gönül Dağı'nın o meşhur türkü ve bozlak atmosferine bir renk katma potansiyeli taşıyor.
ASLI OMAĞ: "SİVRİHİSAR'IN TARİHİNE HAYRAN KALDIM"
Daha önce "Kalk Gidelim" gibi uzun soluklu aile dizilerinde rol alan Aslı Omağ, Gönül Dağı setine adaptasyon sürecinin çok hızlı olduğunu belirtti. Set ekibinde ve oyuncu kadrosunda daha önce çalıştığı birçok arkadaşının bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Omağ, çekimlerin yapıldığı Sivrihisar hakkında şunları söyledi:
"Sivrihisar'a ilk kez geliyorum ve hayran kaldım. Burası Yunus Emre'nin, Nasreddin Hoca'nın yürüdüğü topraklar. Sokakları bana Avrupa şehirlerini andırıyor ama ruhu tamamen Anadolu. Bu muhteşem tarihin içinde yer almak ve Ayşe karakteriyle seyirci karşısına çıkmak benim için çok heyecan verici."