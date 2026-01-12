Türkiye’nin süperi reyting rekortmeni ATV

Süper Kupa finali nefes kesti... Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Fransız yıldızı Matteo Guendouzi ve Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde ile 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Süper Kupa karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki final karşılaşması gecenin en çok izleneni oldu. Tüm Türkiye ekran başından ayrılmadı. Dev maçı, her iki evden biri takip etti. Tüm Kişiler'de %17,12 izlenme oranı ve %44,15 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %17,64 izlenme oranı ve %50,98 izlenme payı ve +20 ABC1'de ise %17,86 izlenme oranına ve %48,01 izlenme payı alarak 3 kategoride de birinci oldu.

