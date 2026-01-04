Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı hangi ilin sınırları içerisindedir?
atv’nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Oktay Kaynarca’nın başarılı performansıyla devam eden yarışmada yarışmacıya sorulan baraj sorusunda heyecan giderek arttı. Kritik soruda yaşananlar geceye damga vurdu.
SORU: Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı hangi ilin sınırları içerisindedir?
A- Ankara
B- Sakarya
C- Eskişehir
D- Kütahya