atv 'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına topladı. Oktay Kaynarca 'nın sunumuyla ilerleyen yarışmada yarışmacının ödül basamaklarındaki mücadelesi izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Kritik soruda stüdyoda nefesler tutuldu.

atv

SORU: En az bir romantik ilişkisi iki yıldan daha uzun sürüp biten 328 kişiyle yapılan 2025'te yayımlanan bir araştırmaya göre eski partnerle duygusal bağın tamamen bitmesi yaklaşık kaç yıl sürer?

A- 2

B- 4

C- 6

D- 8