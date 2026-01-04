En az bir romantik ilişkisi iki yıldan daha uzun sürüp biten 328 kişiyle yapılan 2025'te yayımlanan bir araştırmaya göre eski partnerle duygusal bağın tamamen bitmesi yaklaşık kaç yıl sürer?
SORU: En az bir romantik ilişkisi iki yıldan daha uzun sürüp biten 328 kişiyle yapılan 2025'te yayımlanan bir araştırmaya göre eski partnerle duygusal bağın tamamen bitmesi yaklaşık kaç yıl sürer?
A- 2
B- 4
C- 6
D- 8