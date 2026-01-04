Osmanlı Devleti'nin Avusturya ve Venedik devletleriyle yaptığı Pasarofça Antlaşması'na adını veren Pasarofça günümüzde hangi ülkenin sınırları içindedir?
Pazar ve perşembe akşamlarına damga vuran fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı haftası nedeniyle tekrar bölümüyle ekrana geldi. Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda baraj sorusu heyecan yarattı.
A- Avusturya
B- İtalya
C- Rusya
D- Sırbistan