Tropik kelimesinin sözlük tanımı hangisidir?
Uzun yıllardır ATV ekranlarında zirvede yer alan Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı haftası kapsamında tekrar bölümüyle izleyiciyle buluştu. Programda baraj sorusu gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
SORU: Tropik kelimesinin sözlük tanımı hangisidir?
A- Ekvator çevresinde olan
B- Dönenceler çevresinde olan
C- Meyve yetişen
D- Güney Kutbu çevresinde olan