Network filmindeki rolüyle 1977'de "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı"nı kazanan Beatrice Straight, 121 dakikalık film boyunca ekranda yaklaşık ne kadar süre kalmıştır?
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle atv ekranlarında! Oktay Kaynarca’nın sunumuyla zirvedeki yerini koruyan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle Türkiye gündemine oturdu.
Yarışmacının önüne gelen soru dakikalar içinde milyonları ekran başına kilitledi ve cevabı merak edildi.
İşte o soru...
A- 5 dakika
B- 15 dakika
C- 25 dakika
D- 121 dakika
CEVAP: A