SORU: Tüylerinin baskın olarak beyaz, siyah ve turuncu renkte desenlere sahip olmasından ötürü üç renkli kedi olarak da bilinen ve "Calico" olarak adlandırılan kedilerle alakalı hangi bilgi doğrudur?

A- Hepsi dişidir

B- Hepsi erkektir

C- Her 3000'de biri dişidir

D- Her 3000'de biri erkektir

Doğru cevap: D