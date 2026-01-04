Tüylerinin baskın olarak beyaz, siyah ve turuncu renkte desenlere sahip olmasından ötürü üç renkli kedi olarak da bilinen ve "Calico" olarak adlandırılan kedilerle alakalı hangi bilgi doğrudur?
ATV ekranlarında pazar ve perşembe akşamlarına damga vuran ve Oktay Kaynarca’nın sunumuyla zirvedeki yerini koruyan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle Türkiye gündemine oturdu.
Yarışmacının önüne gelen soru dakikalar içinde milyonları ekran başına kilitledi ve cevabı merak edildi. İşte o soru...
SORU: Tüylerinin baskın olarak beyaz, siyah ve turuncu renkte desenlere sahip olmasından ötürü üç renkli kedi olarak da bilinen ve "Calico" olarak adlandırılan kedilerle alakalı hangi bilgi doğrudur?
A- Hepsi dişidir
B- Hepsi erkektir
C- Her 3000'de biri dişidir
D- Her 3000'de biri erkektir
Doğru cevap: D