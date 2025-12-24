PODCAST CANLI YAYIN

Avanak Apti Ne Zaman Çekildi? İşte Filmin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Avanak Apti, yıllar geçse de popülerliğini korumaya devam ediyor.

İzleyicileri ekran başına kilitleyen bu eşsiz yapım hem duygusal hem de kahkaha dolu hikayesiyle dikkat çekiyor. Saflığıyla ve dürüstlüğüyle herkesin sevgisini kazanan Apti karakterinin maceraları, bugün bile sosyal medyada ve televizyon ekranlarında en çok konuşulanlar arasında yer alıyor.

Avanak Apti Filmi Tam Olarak Nerede Çekildi

Yeşilçam'ın en doğal atmosferine sahip filmlerinden biri olan Avanak Apti'nin çekimleri 1970'li yılların İstanbulunda gerçekleştirildi. Filmin büyük bir bölümü, dönemin ruhunu en iyi yansıtan semtlerden biri olan Cihangir ve çevresinde tamamlandı. Özellikle sokak sahneleri ve Apti'nin afiş astığı duvarlar, Beyoğlu'nun tarihi dokusunu gözler önüne seriyor. Gazino sahneleri ise yine o dönemin ünlü eğlence mekanlarının bulunduğu semtlerde çekilerek izleyiciye gerçekçi bir İstanbul panoraması sunuyor.

Avanak Apti Filminin Merak Edilen Konusu

Filmin merkezinde, geçimini duvarlara afiş asarak sağlayan, dünyalar iyisi ancak bir o kadar da saf olan Apti yer alıyor. Apti'nin hayatı, dönemin en ünlü ses sanatçılarından biri olan Nevin Şenses'e aşık olmasıyla tamamen değişiyor.

  • Apti, parasızlığı nedeniyle sevdiği kadına açılamazken, tesadüfler silsilesi onu bir kabadayı gibi göstermeye başlar.

  • Mahallenin ve yeraltı dünyasının korkulu rüyası Barut Osman, Apti'nin Nevin'e olan ilgisini öğrenince işler iyice karışır.

  • Bir yanlış anlaşılma sonucu Apti'nin "belalı bir tip" sanılması, ona hiç ummadığı kapıları açarken başına da binbir türlü dert açacaktır.

Korkusuzluğu saflığından gelen Apti'nin, Barut Osman gibi bir devle mücadelesi izleyenleri kahkahaya boğuyor.

Yıldızlar Geçidi: Avanak Apti Oyuncu Kadrosunda Kimler Var

Filmin bu kadar başarılı olmasının en büyük nedenlerinden biri, her biri birer ekol olan oyuncu kadrosudur. İşte o unutulmaz isimler:

  1. Kemal Sunal (Apti): Saf ve temiz yürekli kahramanımız.

  2. Ayşen Gruda (Nevin Şenses): Apti'nin büyük aşkı, ünlü şarkıcı.

  3. Ünal Gürel (Barut Osman): Filmin unutulmaz kötü adamı, mahallenin kabadayısı.

  4. Necdet Yakın (Nuri): Apti'nin en yakın dostu ve dert ortağı.

  5. Ali Şen (Simsar Cafer): Kurnazlığıyla bilinen karakter.

  6. Yadigar Ejder (Urfalı Apti): Apti ile karıştırılan gerçek kabadayı.

Filmde Barut Osman karakterini canlandıran Ünal Gürel ile Kemal Sunal'ın karşılıklı sahneleri, Türk komedi tarihinin en iyi sekansları arasında gösterilir Özellikle "Barut Osman"ın öfke nöbetleri ve Apti'nin buna verdiği sakin tepkiler, yapımın kültleşmesini sağlamıştır. Natuk Baytan'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu bu film, absürt komedi ögelerini en başarılı şekilde kullanan yapımlardan biri olarak kabul ediliyor.

