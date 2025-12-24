Avanak Apti Ne Zaman Çekildi? İşte Filmin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Yıldızlar Geçidi: Avanak Apti Oyuncu Kadrosunda Kimler Var

Filmin bu kadar başarılı olmasının en büyük nedenlerinden biri, her biri birer ekol olan oyuncu kadrosudur. İşte o unutulmaz isimler:

Kemal Sunal (Apti): Saf ve temiz yürekli kahramanımız. Ayşen Gruda (Nevin Şenses): Apti'nin büyük aşkı, ünlü şarkıcı. Ünal Gürel (Barut Osman): Filmin unutulmaz kötü adamı, mahallenin kabadayısı. Necdet Yakın (Nuri): Apti'nin en yakın dostu ve dert ortağı. Ali Şen (Simsar Cafer): Kurnazlığıyla bilinen karakter. Yadigar Ejder (Urfalı Apti): Apti ile karıştırılan gerçek kabadayı.

Filmde Barut Osman karakterini canlandıran Ünal Gürel ile Kemal Sunal'ın karşılıklı sahneleri, Türk komedi tarihinin en iyi sekansları arasında gösterilir Özellikle "Barut Osman"ın öfke nöbetleri ve Apti'nin buna verdiği sakin tepkiler, yapımın kültleşmesini sağlamıştır. Natuk Baytan'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu bu film, absürt komedi ögelerini en başarılı şekilde kullanan yapımlardan biri olarak kabul ediliyor.