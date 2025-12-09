(Kaynak: Sosyal Medya)

MasterChef Altın Kupa'nın açılış bölümünde formatı detaylandıran Somer Şef, bu sezonun şampiyonu Sezer ile finalist Özkan'ın da ilerleyen haftalarda yarışmaya katılacağını açıkladı. Böylece rekabetin her geçen bölüm daha da kızışacağı sinyali verilmiş oldu.