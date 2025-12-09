PODCAST CANLI YAYIN

2025 MasterChef Altın Kupa yarışmacıları kimler?

MasterChef Türkiye 2025 Altın Kupa yarışması, finalin ardından yeniden başladı. Seyirciler, “MasterChef Altın Kupa yarışmacıları kimler?” sorusuna yanıt arıyor. All Star formatında yılların efsane yarışmacılarını buluşturan özel sezon, izleyiciler tarafından takip ediliyor. İşte Altın Kupa’nın yarışmacıları!

2025 MasterChef Altın Kupa yarışmacıları kimler?

Her biri geçmişteki performanslarıyla hafızalara kazınan yarışmacıların yeniden mutfak mücadelesine girişmesi, "Altın Kupa'da kimler var?" sorusunu gündeme getiriyor. Peki 2025 MasterChef All Star Altın Kupa'dan hangi yarışmacılar var?

2025 MasterChef All Star Altın Kupa'dan hangi yarışmacılar var?

-Eren

-Dilara

-Sergen

-Semih

-Alican

-Kerem

-Beyza

-Hasan

-Kıvanç

-Barış

-Batuhan

-Erim

-Tolga

-Ayaz

-Hakan

-Çağatay

-Eda

-Barbaros

MasterChef Altın Kupa'nın açılış bölümünde formatı detaylandıran Somer Şef, bu sezonun şampiyonu Sezer ile finalist Özkan'ın da ilerleyen haftalarda yarışmaya katılacağını açıkladı. Böylece rekabetin her geçen bölüm daha da kızışacağı sinyali verilmiş oldu.

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Hakan oldu.

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da kim elendi?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da günün eleme adayı Erim oldu.

