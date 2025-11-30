PODCAST CANLI YAYIN

Patrick Wilding hangi çizgi roman kahramanının gerçek adıdır?

atv’nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle yine geniş kitleleri ekran başına topladı. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunda devam eden programda, yarışmacının ödül yolculuğu nefes kesen anlara sahne olurken heyecan giderek yükseldi. Yarışmacı kritik eşikte adeta zamanla yarıştı.

atv ekranlarının favori yarışmasında bu akşam da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacı büyük ödüle giden yolda kritik sorulara yanıt veriyor. İşte o sorulardan biri...

SORU: Patrick Wilding hangi çizgi roman kahramanının gerçek adıdır?

A- Mister No

B- Zagor

C- Kaptan Swing

D- Kızılmaske

YANIT: B

Trabzonspor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

