(sosyal medya)

ALİ OSMAN ULUSOY KİMDİR?

1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Çamlı Köyü'nde doğan Ulusoy, ilköğrenimini 1938 yılında tamamladı ve babasıyla birlikte nakliye işine başladı. Daha sonra aile şirketinin başına geçen Ulusoy, farklı kurumlarda başkanlık görevleri üstlendi. Ulusoy, Ulusoy Holding'in kurucularından biridir. Ulusoy Holding, taşımacılık, otomotiv, konaklama, denizcilik, enerji ve lojistik alanlarında faaliyet göstermektedir. Ayrıca Türkiye-İran İş Konseyi ve Trabzon Ticaret Odası Meclisi'nin (TTSO) başkanlığını yapmıştır.

Trabzonspor'un 1967-1968 sezonunda kulüp başkanlığını da üstlenen Ulusoy, böylece kulübün ilk başkanı ve kurucularından biri olmuştur.

Ulusoy, tedavi amacıyla götürüldüğü İstanbul'daki Acıbadem Hastanesi'nde zatürre nedeniyle 1 Ekim 2014 tarihinde vefat etti. Cenazesi 2 Ekim 2014 tarihinde Trabzon'da düzenlenen törenin ardından doğduğu ilçe olan Of'ta toprağa verildi. Zehra Ulusoy ile evli olan Ulusoy'un bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır.