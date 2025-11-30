Trabzonspor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?
Pazar akşamlarına damga vurmaya devam eden Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi. Büyük ödüle ulaşmak için ilerleyen yarışmacı, karşısına çıkan çetin soruyla hem stüdyoda heyecanı artırdı hem de ekran başındakilere gerilim dolu anlar yaşattı.
atv ekranlarının favori yarışmasında bu akşam da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacı büyük ödüle giden yolda kritik sorulara yanıt veriyor. İşte o sorulardan biri...
300 BİN TL'LİK SORU: Trabzonspor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?
A- Hüseyin Avni Aker
B- Ahmet Suat Özyazıcı
C- Ziya Songülen
D- Ali Osman Ulusoy
YANIT: D
Trabzonspor Kulübünün ilk başkanı kimdir?
Ali Osman Ulusoy, 2 Ağustos 1967 ile 8 Şubat 1968 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübü'nün ilk başkanlığını yapmıştır.
ALİ OSMAN ULUSOY KİMDİR?
1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Çamlı Köyü'nde doğan Ulusoy, ilköğrenimini 1938 yılında tamamladı ve babasıyla birlikte nakliye işine başladı. Daha sonra aile şirketinin başına geçen Ulusoy, farklı kurumlarda başkanlık görevleri üstlendi. Ulusoy, Ulusoy Holding'in kurucularından biridir. Ulusoy Holding, taşımacılık, otomotiv, konaklama, denizcilik, enerji ve lojistik alanlarında faaliyet göstermektedir. Ayrıca Türkiye-İran İş Konseyi ve Trabzon Ticaret Odası Meclisi'nin (TTSO) başkanlığını yapmıştır.
Trabzonspor'un 1967-1968 sezonunda kulüp başkanlığını da üstlenen Ulusoy, böylece kulübün ilk başkanı ve kurucularından biri olmuştur.
Ulusoy, tedavi amacıyla götürüldüğü İstanbul'daki Acıbadem Hastanesi'nde zatürre nedeniyle 1 Ekim 2014 tarihinde vefat etti. Cenazesi 2 Ekim 2014 tarihinde Trabzon'da düzenlenen törenin ardından doğduğu ilçe olan Of'ta toprağa verildi. Zehra Ulusoy ile evli olan Ulusoy'un bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır.