PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

Pazar akşamlarına damga vurmaya devam eden Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi. Büyük ödüle ulaşmak için ilerleyen yarışmacı, karşısına çıkan çetin soruyla hem stüdyoda heyecanı artırdı hem de ekran başındakilere gerilim dolu anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

atv ekranlarının favori yarışmasında bu akşam da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacı büyük ödüle giden yolda kritik sorulara yanıt veriyor. İşte o sorulardan biri...

(atv)(atv)

300 BİN TL'LİK SORU: Trabzonspor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

A- Hüseyin Avni Aker

B- Ahmet Suat Özyazıcı

C- Ziya Songülen

D- Ali Osman Ulusoy

YANIT: D

(atv)(atv)

Trabzonspor Kulübünün ilk başkanı kimdir?

Ali Osman Ulusoy, 2 Ağustos 1967 ile 8 Şubat 1968 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübü'nün ilk başkanlığını yapmıştır.

(sosyal medya)(sosyal medya)

ALİ OSMAN ULUSOY KİMDİR?

1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Çamlı Köyü'nde doğan Ulusoy, ilköğrenimini 1938 yılında tamamladı ve babasıyla birlikte nakliye işine başladı. Daha sonra aile şirketinin başına geçen Ulusoy, farklı kurumlarda başkanlık görevleri üstlendi. Ulusoy, Ulusoy Holding'in kurucularından biridir. Ulusoy Holding, taşımacılık, otomotiv, konaklama, denizcilik, enerji ve lojistik alanlarında faaliyet göstermektedir. Ayrıca Türkiye-İran İş Konseyi ve Trabzon Ticaret Odası Meclisi'nin (TTSO) başkanlığını yapmıştır.

Trabzonspor'un 1967-1968 sezonunda kulüp başkanlığını da üstlenen Ulusoy, böylece kulübün ilk başkanı ve kurucularından biri olmuştur.

Ulusoy, tedavi amacıyla götürüldüğü İstanbul'daki Acıbadem Hastanesi'nde zatürre nedeniyle 1 Ekim 2014 tarihinde vefat etti. Cenazesi 2 Ekim 2014 tarihinde Trabzon'da düzenlenen törenin ardından doğduğu ilçe olan Of'ta toprağa verildi. Zehra Ulusoy ile evli olan Ulusoy'un bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP PM'de kimler kesik yedi? Özgür Özel'den "Anti-Bay Kemalist" liste | İmamoğlu'nun Silivri'den talimatını verdiği iki isim kadroda
Kandil’den Terörsüz Türkiye sürecine yeni sabotaj: “Silahları sembolik yaktık” itirafı!
Kartal'dan fire yok! Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
4 adımda terörsüz Türkiye: Yol haritası netleşti
Papa’dan Gazze için dikkat çeken mesaj: İki devletli çözümü destekliyoruz
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta! Yarışmacı o soru için 3 joker kullandı
Başkent kilitlendi: CHP’li ABB sorumluluğu Papa’ya attı
Sancaktepe’de trafik terörü: İki saldırgan yakalandı
Papa ziyareti üzerinden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçekler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1 Aralık’ta toplanıyor
Kredi kartında "asgari" tehlike! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor
CHP PM seçimlerine "meyhane" operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Alman panzeri için karşı karşıyalar
Ukrayna'nın saldırdığı gemilerde son durum! KAIROS'daki yangın söndürüldü! VIRAT limana çekiliyor
Papa 14. Leo Türkiye temasları sona erdi! Minguzzi ailesiyle görüştü... Papa Türkiye'den ayrıldı
Havacılık tarihinde ilk : KIZILELMA "MURAD" ile gördü "GÖKDOĞAN" ile hava-hava hedefini vurdu
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
Sibirya soğukları hızla yaklaşıyor: Meteoroloji sarı alarm verdi! Aralık ayında kar yağacak mı?
Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri belirlendi
İzzet Yıldızhan’ın 2 ayda 8 kilo verdiren 62 yaş diyeti: Yağ ve ödemi söküp atıyor